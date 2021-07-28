Инвесторы насторожились после резкого падения Nasdaq 100
Пока инвесторы ждут отчетов о высокой прибыли в сфере высоких технологий в среду, индекс Nasdaq 100, в состав которого входят в основном высокотехнологические компании, обвалился на открытии торгов во вторник.
Инвесторы, возможно, сократят длинные позиции до того, как в среду будут объявлены отчеты Apple, Amazon, Facebook и Google.
Эти компании составляют около 17% всего индекса S&P 500 и около трети индекса Nasdaq 100.
Источник: Admirals MetaTrader 5, NQ100, Weekly – Диапазон данных: c 4 мая 2014 г. по 27 июля 2021 г. по состоянию на 27 июля 2021 г. в 20:30 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.
Недельный график индекса Nasdaq 100, показанный выше, демонстрирует очень мощный долгосрочный восходящий тренд.
После отскока от 100-дневной (зеленой) экспоненциальной скользящей средней в марте 2020 года индекс продолжил рост, при этом в 20-дневная (синяя) экспоненциальная скользящая средняя (EMA) часто выступала в качестве уровня поддержки.
В настоящее время цена торгуется далеко от уровня 20-дневной EMA, указывая на то, что в какой-то момент может произойти откат.
Источник: Admirals MetaTrader 5, NQ100, 4H – Диапазон данных: c 14 июня 2021 2021 г. по 27 июля 2021 г. по состоянию на 27 июля 2021 г. в 20:30 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.
На 4-часовом графике, показанном выше видно, что самое большое внутри-дневное падение за некоторый период времени произошло во время открытия торгов во вторник (вторая свеча справа).
Опытные трейдеры понимают, что рынки движутся из-за ожиданий чего-либо, а разворачиваются на основании фактов. Вот почему эта неделя имеет большое значение для индекса и того, сможет ли цена найти поддержку на уровне 100-дневной EMA на 4-часовом таймфрейме.
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