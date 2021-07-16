Как повлияет на акции компании решение Netflix расширить свой сервис с помощью видеоигр?

Июль 16, 2021 13:00

Компания Netflix объявила о больших планах по развитию своей платформы с помощью видеоигр, которые станут доступны на сриминговом сервисе в течение следующего года.

Это важный шаг для Netflix, поскольку конкуренция на рынке потокового мультимедиа становится все более жесткой, т.к. Disney +, Apple +, HBO Max и многие другие медиа-компании также предлагают подписки на потоковые сервисы.

Это также было подчеркнуто в недавно опубликованном отчете о прибыли и убытках компании: новых подписчиков оказалось меньше, чем того ожидалось.





Источник: Admirals MetaTrader 5, #NFLX, Weekly – Диапазон данных: c 12 ноября 2017 г. по 16 июля 2021 г. по состоянию на 16 июля 2021 г. в 8:30 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.



Результаты за последние пять лет: 2020 = +67.11%, 2019 = +20.89%, 2018 = +39.44%, 2017 = +55.06%, 2016 = +8.24%



Новости о расширении сервисов Netflix ненадолго подняли стоимость акций компании. Однако они до сих пор торгуются в диапазоне между двумя черными горизонтальными линиями, показанными на графике выше.

По мере того, как дата запуска видеостримингового сервиса Netflix будет приближаться, нам будет интересно следить за тем, смогут ли инвесторы помочь цене преодолеть верхнюю границу диапазона, основывая свои действия на вере в то, что это повысит ценность компании.

Это акция, за которой определенно стоит наблюдать.

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