Какое влияние окажет рост доллара на EURUSD?

Июль 14, 2021 12:45

На вчерашних торгах пара EURUSD зафиксировала самые большие потери за день с середины прошлого месяца. Это говорит о том, что медведи могут восстановить контроль.

Это движение было спровоцировано резким ростом курса доллара США после публикации данных по индексу потребительских цен, намного превзошедших ожидания рынка: индекс вырос до 5,4% – это самый большой прирост за месяц с августа 2008 года.

Это вынудило EURUSD устремиться вниз, и теперь все будут ждать движения к следующему важному уровню поддержки.



Источник: Admirals MetaTrader 5, EURUSD, Weekly – Диапазон данных: c 15 сентября 2019 г. по 13 июля 2021 г. по состоянию на 13 июля 2021 г. в 20:30 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

На долгосрочном недельном графике EURUSD выше видно, что цена недавно отклонилась от верхней горизонтальной линии сопротивления около 1,2253. С тех пор цена продолжила снижение.

Теперь трейдеры сосредоточатся на основном горизонтальном уровне поддержки около 1,1651. Если медведи смогут сохранить контроль, то именно этот уровень может остановить их. Его достижение также завершит паттерн долгосрочной консолидации, находящейся между двумя черными горизонтальными линиями.

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