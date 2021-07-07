Обновят ли акции Apple рекордные максимумы после выхода iPhone 13?

Июль 07, 2021 15:50

Торгуясь большую часть этого года в небольшом ценовом диапазоне, акции Apple, наконец, взлетели и теперь приближаются к рекордным максимумам.

Инвесторы с нетерпением ждут следующей крупной новости компании, а именно сообщения о выходе iPhone 13 летом.

С точки зрения технического анализа, акции Apple сейчас торгуются на вершине структуры восходящего треугольника.





Источник: Admirals MetaTrader 5, AAPL, Weekly – Диапазон данных: c 20 марта 2016 г. по 7 июля 2021 г. по состоянию на 7 июля 2021 г. в 20:30 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.



Цена акций Apple уже нашла поддержку у нижней границы восходящего треугольника, а значит инвесторы уже начали намечать точки входа на рынок.

Если цена сможет пробить верхний уровень сопротивления, расположенный на уровне рекордных максимумов, можно ожидать еще более сильный рост, так что эти акции, безусловно, заслуживают вашего внимания!

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