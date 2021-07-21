Смогут ли акции AMD подняться до уровня 100 долларов в виду роста спроса?
Акции полупроводниковых компаний резко выросли в последние месяцы после того, как глобальная нехватка микросхем потрясла рынок и затронула множество компаний в различных секторах.
По мнению некоторых аналитиков, акции AMD могут взлететь и преодолеть ценовой уровень в 100 долларов, поскольку, вероятно, что спрос на ее чипы приведет к отличным показателям годовых продаж в следующем отчете о прибыли и убытках.
Источник: Admirals MetaTrader 5, #AMD, Monthly – Диапазон данных: c 1 января 1990 г. по 20 июля 2021 г. по состоянию на 20 июля 2021 г. в 08:30 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.
На долгосрочном месячном графике акций AMD ясно видно восходящий тренд, начавшийся в 2015 году.
Однако большую часть этого года цена акций торговалась в узком диапазоне. На дневном графике ниже отчетливо видна горизонтальная поддержка на уровне около 74 долларов США.
Это помогло цене акций вырасти и пробить нисходящий уровень сопротивления, подтвердив, что покупатели контролируют ситуацию.
Источник: Admirals MetaTrader 5, #AMD, Daily – Диапазон данных: c 15 января 2020г. по 20 июля 2021 г. по состоянию на 20 июля 2021 г. в 08:30 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.
Ценовые циклы создали серию максимумов и минимумов, каждый из которых был выше предыдущего, соответственно, есть вероятность продолжения роста. В настоящее время цена торгуется в районе исторического уровня поддержки предыдущего максимума около 84,50 доллара.
Он может стать основой для движения цены к вершине долгосрочного диапазона на ценовом уровне около 100 долларов. За этими акциями определенно стоит следить!
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