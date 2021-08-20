Смогут ли акции Nvidia продолжить рост?
Акции Nvidia выросли почти на 10% от уровня вчерашних минимумов до уровня максимумов после того, как производитель полупроводников опубликовал оптимистичный прогноз на третий квартал.
Компания прогнозирует выручку в размере 6,94 млрд долларов, что намного выше ожиданий аналитиков – 6,57 млрд долларов.
Цена акций компании торговалась внутри фигуры клина на протяжении нескольких последних месяцев между нисходящей линией сопротивления и восходящей линией поддержки, как показано на графике ниже.
Источник: Admirals MetaTrader 5, NVDA, Daily – Диапазон данных: 10 ноября 2020 г. по 19 августа 2021 г. по состоянию на 19 августа 2021 г. в 20:30 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.
Результаты за последние пять лет:
- 2020 = 121.93%
- 2019 = 76.25%
- 2018 = -31.01%
- 2017 = 81.28%
- 2016 = 223.85%
Если цена акции сможет пробить верхний уровень сопротивления, то вероятно произойдет обновление рекордных максимумов. Некоторые трейдеры могут традиционно продолжить торговать акциями внутри диапазона, используя стратегии возврата к среднему значению.
Однако в этом случае фигура клина относительно невелика, что говорит о более высокой вероятность прорыва. Акции Nvidia определенно заслуживают внимания.
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