Смогут ли акции Nvidia продолжить рост?

Август 20, 2021 13:30

Акции Nvidia выросли почти на 10% от уровня вчерашних минимумов до уровня максимумов после того, как производитель полупроводников опубликовал оптимистичный прогноз на третий квартал.

Компания прогнозирует выручку в размере 6,94 млрд долларов, что намного выше ожиданий аналитиков – 6,57 млрд долларов.

Цена акций компании торговалась внутри фигуры клина на протяжении нескольких последних месяцев между нисходящей линией сопротивления и восходящей линией поддержки, как показано на графике ниже.

Источник: Admirals MetaTrader 5, NVDA, Daily – Диапазон данных: 10 ноября 2020 г. по 19 августа 2021 г. по состоянию на 19 августа 2021 г. в 20:30 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.



Результаты за последние пять лет:

2020 = 121.93%

2019 = 76.25%

2018 = -31.01%

2017 = 81.28%

2016 = 223.85%

Если цена акции сможет пробить верхний уровень сопротивления, то вероятно произойдет обновление рекордных максимумов. Некоторые трейдеры могут традиционно продолжить торговать акциями внутри диапазона, используя стратегии возврата к среднему значению.

Однако в этом случае фигура клина относительно невелика, что говорит о более высокой вероятность прорыва. Акции Nvidia определенно заслуживают внимания.

А вы знаете, что можете использовать индикатор Trading Central Technical Ideas Lookup, чтобы получить интересные торговые идеи по торговле на Форекс? А также по торговле акциями, индексами, тысячами различных инструментов!

И вы можете получить этот индикатор совершенно бесплатно, нужно просто установить MetaTrader 5 Supreme Edition! С ним вы получите целый ряд продвинутых торговых инструментов, сможете узнавать настроение рынка, сможете начать пользоваться индикаторами корреляции и не только. Просто нажмите на баннер ниже, чтобы начать загрузку:

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Указанные данные предоставляют дополнительную информацию относительно всего анализа, оценок, прогнозов, обзоров рынка, еженедельных прогнозов или других аналогичных оценок или информации (далее «Анализ»), опубликованной на веб-сайтах инвестиционных компаний Admiral Markets, работающих в рамках торговой марки Admiral Markets (далее «Admiral Markets»). Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее: