Акции CrowdStrike взлетели на 8%, обновив рекордный максимум

Июнь 23, 2021 14:26

Акции CrowdStrike выросли более чем на 8% во время вчерашней торговой сессии до новых рекордных уровней после того, как инвестиционный банк Stifel повысил рейтинг акций компании, работающей в сфере информационной безопасности. Аналитики Stifel прогнозируют, что акции вырастут более чем на 25%.

В этом году акции компаний из индустрии кибербезопасности пользуются особым спросом, поскольку количество взломов и атак программ-вымогателей увеличивается, а методы становятся все более изощренным. Конкуренция в секторе очень выросла, поскольку новые компании, работающие в сфере кибербезопасности, все чаще становятся публичными.

После того, как в июне 2019 года компания CrowdStrike стала провела IPO, цена акций выросла более чем в четыре раза, благодаря чему соотношение цены и прибыли значительно выросло. Тем не менее, инвесторы в настоящее время рады платить немалые деньги, поскольку CrowdStrike удерживает прочные позиции в сфере кибербезопасности.

Источник: Admirals MetaTrader 5, CRWD, Weekly – Диапазон данных: c 9 июня 2019 г. по 17 июня 2021 г. по состоянию на 17 июня 2021 г. в 20:30 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.



С точки зрения технического анализа на графике отчетливо виден общий восходящий тренд акций CrowdStrike с 2020 года. Хотя в 2021 году цена упала, покупатели помогли ей восстановиться и продолжить рост.

Если цена сможет торговаться выше уровня предыдущих исторических максимумов около 248,00, то цена может совершить резкий скачок вверх. Однако, если акции упадут ниже этого уровня, скорее всего, цена продолжит движение внутри диапазона.

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