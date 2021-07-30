Продолжат ли акции Airbus рост?

Июль 30, 2021 11:15

Акции Airbus находятся в центре внимания инвесторов после положительного отчета о прибыли и убытках компании. Европейский производитель самолетов улучшил прогнозы относительно рентабельности, поставкам и денежному потоку на оставшуюся часть года в свете публикации отличных результатов во втором квартале.

Компания также объявила, что скоро выпустит грузовой вариант своего самолета А350. Ранее Airbus не фокусировался на этом секторе, где в данный момент доминирует его конкурент Boeing.

Аналитики изменили свои прогнозы, увеличив в них целевые цены на акции после отчета о прибыли и убытках, который значительно превзошел ожидания рынка.



Источник: Admirals MetaTrader 5, #AIR, Weekly – Диапазон данных: c 13 апреля 2014 г. по 29 июля 2021 г. по состоянию на 29 июля 2021 г. в 20:30 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.



Акции Airbus недавно отскочили от уровня технической поддержки около 104,50, как показано небольшой черной горизонтальной линией на графике выше.

Следующей целью для трейдеров станет ценовой уровень исторических около 139,10, зафиксированный в январе 2020 года.

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