Аналитик прогнозирует рыночную капитализацию Apple в 3 триллиона долларов в 2022 году
После падения до минимумов, связанных с пандемией в 2020 году, акции Apple выросли почти на 180% и консолидировались в узком диапазоне.
Фактически, акции упали более чем на 10% от рекордного значения в ~ 145 долларов, зафиксированного 25 января 2021 года. В результате рыночная капитализация Apple составила около 2,1 трлн долларов.
Однако это не помешало одному аналитику сделать прогноз о том, что Apple может достичь рыночной капитализации в 3 трлн долларов в 2022 году! Дэн Айвз из Wedbush только что сделал это громкое заявление относительно акций Apple.
Что говорят графики?
Источник: Admirals MetaTrader 5, #AAPL, Monthly – Диапазон данных: c 1 июля 2006 г. по 8 июня 2021 г. по состоянию на 8 июня 2021 г. в 20:30 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.
На приведенном выше месячном графике акций Apple видна недавняя консолидация, чего не было в истории Apple, начиная с 2006 года. До этой консолидации акции находились в сильном тренде.
В долгосрочной перспективе ясно видны недавние отскоки и развороты цены от уровней 20-дневной (синей) экспоненциальной скользящей средней и 50- дневной (красной) экспоненциальной скользящей средней.
В настоящее время цена все еще далеко от уровня 20-дневной скользящей средней. Если цена все-таки продолжит снижение, такое развитие событий будет представлять интерес для некоторых инвесторов.
Источник: Admirals MetaTrader 5, #AAPL, Weekly – Диапазон данных: c 15 ноября 2017 г. по 8 июня 2021 г. по состоянию на 8 июня 2021 г. в 20:30 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.
Краткосрочным трейдерам стоит взглянуть на недельный график акций Apple. На нем также видны недавние точки разворотов около уровня 50-дневной скользящей средней и 100-дневной (зеленой) экспоненциальной скользящей средней.
Эти уровни предоставляют интерес для трейдеров в долгосрочной перспективе, особенно если заявление Wedbush на 2022 год окажется верным!
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