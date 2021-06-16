Сможет ли золото продолжить ралли и вырасти еще на 13%?
После падения до минимумов, связанных с началом пандемии в марте 2020 г., золото выросло почти на 45% в течение следующих нескольких месяцев. Установив в августе 2020 г. рекордные максимумы приблизительно в 2075 долларов США, к марту текущего года цена на золото упала почти на 20%.
На текущий момент цена выросла на 15% от уровня мартовских минимумов и пробила ключевой уровень сопротивления (нисходящая черная линия на графике ниже).
Если золото сможет торговаться выше этого уровня, вероятнее всего, мы станем свидетелями скорого роста цены почти на 13% к уровню исторических максимумов.
Источник: Admirals MetaTrader 5, GOLD, Weekly – Диапазон данных: c 27 апреля 2014 г. по 15 июня 2021 г. по состоянию на 15 июня 2021 г. в 20:30 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.
Однако многое будет зависеть от политики Федеральной резервной системы США в отношении процентных ставок. Рынки ожидают, что ФРС повысит процентные ставки раньше, чем она обещала.
Взлет доллара США может привести к падению золота. В этом случае трейдерам стоит искать паттерны ложного пробоя ниже ключевого уровня сопротивления на недельном графике. Как всегда, Price Action в таком случае сыграет ключевую роль.
Источник: Admirals MetaTrader 5, GOLD, Daily – Диапазон данных: c 6 января 2021 г. по 15 июня 2021 г. по состоянию на 15 июня 2021 г. в 20:30 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.
На приведенном выше дневном графике повторное тестирование нисходящей черной линии также совпадает со множеством уровней скользящих средних, включая 20-дневные, 50-дневные и 100-дневные экспоненциальные скользящие средние.
С технической точки зрения, если цена сможет пробить данный уровень, это может стать подтверждением ложного пробоя и, как следствие, цена продолжит движение вниз к минимумам этого года.
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