Июнь 04, 2021 12:45

Акции Tesla уже упали на ~ 36% от уровня рекордных максимумов около 900 долларов США, зафиксированного в начале года.

Однако падение акций компании-производителя электромобилей, возможно, еще не закончилось. Цена снизилась более чем на 5% на во время вчерашних торгов после неутешительного отчета о продажах автомобилей в Китае.

Согласно отчету, ежемесячные заказы электромобилей Tesla в Китае упали до 9 800 в мае, по сравнению с более чем 18 000 заказами в апреле. Tesla тяжело переносила с расследования в области безопасности в Китае, а также негативное публичное освещение компании.

Источник: Admirals MetaTrader 5, #TSLA, Monthly – Диапазон данных: c 1 августа 2013 г. по 3 июня 2021 г. по состоянию на 3 июня 2021 г. в 20:30 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Поскольку настроения инвесторов в отношении Tesla не отличаются позитивностью, цена на акции может продолжить падение до горизонтального уровня поддержки около 500,00 долларов. Это станет падением более чем на 10% от текущих уровней.

Учитывая, что Китай является вторым по величине рынком электромобилей в мире, результаты деятельности Tesla на нем будут иметь решающее значение для развития компании. Особенно принимая в внимание, что они конкурируют с такими компаниями, как NIO и Xpeng.

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