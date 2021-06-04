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  4. Продажи автомобилей Tesla в Китае продолжают снижаться. Упадут ли акции Tesla еще на 10%?

Продажи автомобилей Tesla в Китае продолжают снижаться. Упадут ли акции Tesla еще на 10%?

Июнь 04, 2021 12:45

Продажи Tesla в Китае падают

Акции Tesla уже упали на ~ 36% от уровня рекордных максимумов около 900 долларов США, зафиксированного в начале года. 

Однако падение акций компании-производителя электромобилей, возможно, еще не закончилось. Цена снизилась более чем на 5% на во время вчерашних торгов после неутешительного отчета о продажах автомобилей в Китае. 

Согласно отчету, ежемесячные заказы электромобилей Tesla в Китае упали до 9 800 в мае, по сравнению с более чем 18 000 заказами в апреле. Tesla тяжело переносила с расследования в области безопасности в Китае, а также негативное публичное освещение компании.  

Источник: Admirals MetaTrader 5, #TSLA, Monthly – Диапазон данных: c 1 августа 2013 г. по 3 июня 2021 г. по состоянию на 3 июня 2021 г. в 20:30 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.   

Поскольку настроения инвесторов в отношении Tesla не отличаются позитивностью, цена на акции может продолжить падение до горизонтального уровня поддержки около 500,00 долларов. Это станет падением более чем на 10% от текущих уровней. 

Учитывая, что Китай является вторым по величине рынком электромобилей в мире, результаты деятельности Tesla на нем будут иметь решающее значение для развития компании. Особенно принимая в внимание, что они конкурируют с такими компаниями, как NIO и Xpeng. 

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