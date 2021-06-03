Во время вчерашней торговой сессии цены на нефть уверенно поднялись до уровня двухлетних максимумов. Такой рост на 520% от уровня апрельских минимумов прошлого года, связанных с пандемией, стал рекордным.
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и другие нефтедобывающие страны объявили о повышении добычи нефти до 2,1 млн баррелей в день к июлю.
Многое из этого было ожидаемо, поскольку происходило в рамках соглашения, заключенного в апреле. Однако участники рынка ждут, что же произойдет после июля, поскольку группа, возглавляемая Саудовской Аравией, выразила намерение ответить на всплеск спроса на нефть увеличением ее добычи в Иране.
Источник: Admirals MetaTrader 5, CRUDOIL, Monthly – Диапазон данных: c 1 сентября 2021 г. по 1 июня 2021 г. по состоянию на 1 июня 2021 г. в 20:30 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.
С точки зрения технического анализа, цены на нефть только что пробили ключевой горизонтальный уровень сопротивления около 67,00 долларов США. Это уровень являлся многолетним максимумом до вчерашнего дня.
Хотя цены на нефть уже какое-то время постоянно росли, существует вероятность того, что цена будет расти и дальше, если не опустится ниже этого уровня.
Следующим важным уровнем сопротивления является ценовой уровень 76,00 долларов, отмеченный верхней черной горизонтальной линией на приведенном выше графике.
Источник: Admirals MetaTrader 5, CRUDOIL, Daily – Диапазон данных: c 7 сентября 2020 г. по 1 июня 2021 г. по состоянию на 1 июня 2021 г. в 20:30 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.
Однако, если это достижение максимумов окажется ложным пробоем, цена может вернуться к восходящему уровню поддержки, расположенному чуть ниже (черная горизонтальная линия на графике выше).
Это будет означать неудавшийся прорыв формирующейся фигуры восходящего треугольника.
В любом случае трейдеры точно будут следить за ценами на нефть.
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