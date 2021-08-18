Акции Tesla обвалились из-за проблем с безопасностью системы автопилота

Август 18, 2021 12:55

Цена акций Tesla упала после того, как Национальная администрация безопасности дорожного движения объявила о проведении официального расследования в отношении системы автопилота компании в связи с тем, что ранее произошли 11 аварий, в результате которых 17 человек получили ранения, а один погиб.

Новости о том, что инвестор Майкл Берри, предпочитающий торговать короткими позициями, увеличил объем своей короткой позиции по Tesla, также внесли свою лепту в склонность к риску в отношении акций. Теперь у него удерживает put опционы (ставка на то, что акции упадут) на 1,1 млн акций, что составляет около 730 млн долларов.

Интересно то, что акция уже торговалась на уровнях верхней границы клина, где продавцы уже появлялись ранее и где краткосрочные трейдеры могут начать открывать короткие позиции.



Источник: Admirals MetaTrader 5, TSLA, Daily – Диапазон данных: 3 февраля 2020 г. по 17 августа 2021 г. по состоянию на 17 августа 2021 г. в 20:30 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.



Результаты за последние пять лет:

2020: 743.44%

2019: 25.70%

2018: 6.89%

2017: 45.70%

2016: -10.97%

На дневном графике акций Tesla выше фигура клина выделена двумя черными диагональными линиями. Цена торговалась внутри данных уровней поддержки и сопротивления.

Поскольку цена совсем недавно опустилась ниже верхнего уровня сопротивления, существует вероятность того, что она вернется к нижнему уровню поддержки, чтобы завершить формирование клина. Это может стать хорошей возможностью для инвесторов, предпочитающим покупать на падении, или целевым уровнем для краткосрочных продавцов.

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