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  4. Amazon готовится к очередному прыжку вверх?

Amazon готовится к очередному прыжку вверх?

Июнь 11, 2021 10:50

Акции Amazon продолжат рост

Акции Amazon выросли более чем на 120% с момента падения до минимумов, вызванных пандемией в 2020 году. С тех пор акции гиганта розничной торговли торгуются в узком диапазоне. 

Новости о возможных изменениях в налогообложении компаний технологического сектора ослабили позиции акций, однако совсем немного. Хотя, пожалуй, для некоторых подобная ответная реакция акций не так уж и неожиданна. 

В своем последнем отчете о прибыли и убытках компания обнародовала, что чистые продажи выросли на 44% до 108,5 млрд долларов, чистая прибыль также выросла. 

Инвесторы ожидают еще большего роста Amazon Prime, Amazon Studios и Amazon Web Services (AWS), на долю которых приходится треть мирового рынка облачных вычислений. 

Что говорят графики? 

Источник: Admirals MetaTrader 5, #AMZN, Monthly – Диапазон данных: c 1 сентября 2013 г. по 10 июня 2021 г. по состоянию на 10 июня 2021 г. в 20:30 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 

На приведенном выше месячном графике акций Amazon виден четкий долгосрочный восходящий тренд и консолидацию цены, начавшуюся в октябре прошлого года. 

Однако 20-дневная (синяя) экспоненциальная скользящая средняя и 50- дневная (красная) экспоненциальная скользящая средняя все еще движутся вверх, подтверждая восходящий тренд. 

 

Источник: Admirals MetaTrader 5, #AMZN, Weekly – Диапазон данных: c 18 августа 2019 г. по 10 июня 2021 г. по состоянию на 10 июня 2021 г. в 20:30 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 

Самый интересный график с точки зрения технического анализа – это недельный график акций Amazon, показанный выше. Цена пробила предыдущую нисходящий уровень сопротивления (черная линия). 

Интересно, что цена сейчас повторно протестировала тот же уровень – технические аналитики называют это сопротивлением, превращающимся в поддержку.  

Если цена сможет сохранить этот уровень поддержки, то, вероятно, мы увидим рост на 11% до уровня исторических максимумов. 

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Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki
Автор текстов о финансовых рынках, Admirals, Лондон

Джитанчандра является автором текстов о финансовых рынках с более чем 15-летним опытом торговли валютами, индексами и акциями США. Он является сертифицированным специалистом по маркетингу, а также обладает степенью бакалавра с отличием.

Автор перевода: Svetlana Scherbakova