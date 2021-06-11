Amazon готовится к очередному прыжку вверх?
Акции Amazon выросли более чем на 120% с момента падения до минимумов, вызванных пандемией в 2020 году. С тех пор акции гиганта розничной торговли торгуются в узком диапазоне.
Новости о возможных изменениях в налогообложении компаний технологического сектора ослабили позиции акций, однако совсем немного. Хотя, пожалуй, для некоторых подобная ответная реакция акций не так уж и неожиданна.
В своем последнем отчете о прибыли и убытках компания обнародовала, что чистые продажи выросли на 44% до 108,5 млрд долларов, чистая прибыль также выросла.
Инвесторы ожидают еще большего роста Amazon Prime, Amazon Studios и Amazon Web Services (AWS), на долю которых приходится треть мирового рынка облачных вычислений.
Что говорят графики?
Источник: Admirals MetaTrader 5, #AMZN, Monthly – Диапазон данных: c 1 сентября 2013 г. по 10 июня 2021 г. по состоянию на 10 июня 2021 г. в 20:30 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.
На приведенном выше месячном графике акций Amazon виден четкий долгосрочный восходящий тренд и консолидацию цены, начавшуюся в октябре прошлого года.
Однако 20-дневная (синяя) экспоненциальная скользящая средняя и 50- дневная (красная) экспоненциальная скользящая средняя все еще движутся вверх, подтверждая восходящий тренд.
Источник: Admirals MetaTrader 5, #AMZN, Weekly – Диапазон данных: c 18 августа 2019 г. по 10 июня 2021 г. по состоянию на 10 июня 2021 г. в 20:30 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.
Самый интересный график с точки зрения технического анализа – это недельный график акций Amazon, показанный выше. Цена пробила предыдущую нисходящий уровень сопротивления (черная линия).
Интересно, что цена сейчас повторно протестировала тот же уровень – технические аналитики называют это сопротивлением, превращающимся в поддержку.
Если цена сможет сохранить этот уровень поддержки, то, вероятно, мы увидим рост на 11% до уровня исторических максимумов.
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