Акции Pfizer и Moderna падают после достижения рекордных максимумов

Август 25, 2021 15:35

Недавно были опубликованы новые исследования Центров по контролю и профилактике заболеваний США, согласно которым эффективность вакцин Pfizer и Moderna снизилась до 66% из-за появления штамма “Дельта” и что иммунитет, полученных в результате ввода этих вакцин, снижается быстрее, чем предполагалось, что усиливает сомнения населения в отношении процесса вакцинации.

Учитывая эту ситуацию, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США предоставило полное одобрение вакцины против Covid-19, предоставленной Pfizer. Это может вызвать рост доверия к этим вакцинам и ускорению процесса вакцинации после того, как эффективность эти вакцин все чаще подвергалась сомнению в последние недели. Специалисты высказывают предположения о том, что необходима не только третья бустерная доза, но также, что, возможно, вакцинация против коронавируса станет ежегодной и сезонной, подобно вакцинации против гриппа.

Очевидно, что последний пункт будет в плюс фармацевтическим компаниям, поскольку он обеспечит значительную часть будущего дохода от продажи вакцин для борьбы с вирусом в ближайшие годы.

Несмотря на то, что в предыдущих анализах мы отметили, что после быстрого распространения штамма “Дельта”, возникают сомнения в отношении экономического восстановления из-за серьезных проблем, которые этот штамм создает в Азии, и кризиса доверия, который он вызывает в отношении вакцин, Pfizer и Moderna демонстрируют очень хорошие результаты как на экономическом, так и на фондовом рынке.

Анализ Pfizer

Пока в этом году акции Pfizer выросли на 31,43% на фондовом рынке в основном благодаря сильному бычьему импульсу, который он испытал после прорыва фигуры бокового треугольника 20 июля. Это дало начало бычьему ралли и росту на 22,21% от уровня 40 долларов за акцию до установления исторических максимумов 18 августа на уровне 51,86 доллара.

Этот сильный восходящий импульс поддержали положительные результаты Pfizer за второй квартал, представленные 28 июля: прибыль на акцию составила 1,07 доллара США, а выручка – 18,98 млрд долларов США. Результаты превзошли ожидания рынка.

С технической точки зрения, на дневном графике видно, что цена в настоящее время находится в коррекции, которая началась после отметки исторического максимума во время бычьего ралли. В результате цена пробила уровень поддержки Фибоначчи 23,6%, как следствие, цена может продолжить коррекцию к следующему уровню поддержки в зоне 18-дневной скользящей средней и уровня Фибоначчи 38,2%.

Эта коррекция может быть положительным моментом для цены из-за сильной перекупленности, которую мы наблюдали в течение последнего месяца. Поэтому, если цена сможет сохранить уровень поддержки, о котором мы говорили выше, он сможет стать хорошей точкой для консолидации и начала нового восходящего импульса. Потеря этого уровня поддержки может привести к резкому откату, который, вероятно, приведет к дальнейшей коррекции к предыдущему уровню сопротивления в области максимумов декабря 2020 года.





Источник: Admirals MetaTrader 5, Pfizer, Daily – Диапазон данных: 15 апреля 2020 г. по 25 августа 2021 г. по состоянию на 25 августа 2021 г. в 10:30 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.



Результаты за последние пять лет:

2020: -0.89%

2019: -10.24%

2018: 20.51%

2017: 11.51%

2016: 0.62%

Анализ Moderna

Moderna больше, чем кто-либо на фондовом рынке, выиграла от пандемии. В марте 2020 года цена выросла с уровней, близких к 30 долларам за акцию, до уровня исторических максимумов в 496,71 доллара за акцию, т.е. переоценка компании составила более чем 1200% всего за 18 месяцев, при этом годовой рост составил 278,04%.

Как и в случае с Pfizer, эта компания представила отличные квартальные результаты. 5 августа Moderna представила свои результаты за второй квартал, согласно которым прибыль на акцию составила 6,46 долларов США, выручка – 4,35 млрд долларов США, что намного превысило ожидания рынка.

С технической точки зрения, цена находится в ситуации, очень похожей на ситуацию ее основного конкурента. После достижения рекордных максимумов она начала коррекцию, в результате которой цена опустилась до уровня 18- дневной скользящей средней и уровня Фибоначчи 38,2%, где она, похоже, нашла поддержку, поскольку цена снова восстанавливается в направлении к уровню в 400 долларов за акцию.

Важно следить за акции в ближайшие торговые сессии, поскольку в случае, если она не сможет восстановиться до уровня 400 долларов за акцию, цена может начать коррекцию к следующим уровням поддержки около уровня Фибоначчи 50%.





Источник: Admirals MetaTrader 5, Pfizer, Daily – Диапазон данных: 14 апреля 2020 г. по 25 августа 2021 г. по состоянию на 25 августа 2021 г. в 10:30 по CEST. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.



Результаты за последние два года:

2020: 434.10%

2019: 28.09%

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