Акции Nike выросли на 4% на фоне роста прибыли компании! Дальше – новый рекордный максимум?

Июнь 25, 2021 12:35

Акции Nike выросли более чем на 4% в ходе предварительных торгов после того, как компания объявила об огромных объемах доходов и продаж, которые превзошли оценки аналитиков.

Прибыль на акцию составила 93 цента вместо ожидаемых 51 цента на акцию. Чистая прибыль также увеличилась до 12,34 млрд долларов по сравнению с ожидаемыми 11,01 млрд долларов. Доходы и продажи также выросли.

Компания выиграла от того, что потребители предпочли носить удобную одежду для тренировок во время изоляции, а также для удаленной работы.

Источник: Admirals MetaTrader 5, NKE, Weekly – Диапазон данных: c 6 марта 2016 г. по 24 июня 2021 г. по состоянию на 24 июня 2021 г. в 20:30 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.



С точки зрения технического анализа, после роста почти на 150% от уровней ценовых минимумов в марте 2020 года, связанных с пандемией, акции Nike находились в консолидации с начала года.

На данный момент цена торгуется всего в нескольких процентных пунктах ниже от уровня предыдущих рекордных максимумов (около 148 долларов США). Скорее всего, этот уровень станет целью краткосрочных быков, но, если цена сможет продолжить движение выше этого уровня, вполне возможно, что мы станем свидетелями начала гораздо более мощного движения вверх.

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