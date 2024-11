USD crește pe măsură ce Trump dezvăluie planurile sale privind tarifele

Noiembrie 26, 2024 18:21

Dolarul american s-a întărit marți dimineață, după ce Donald Trump a dezvăluit unele dintre planurile sale tarifare pe rețelele sociale. Președintele ales a declarat că va impune tarife de 25% pentru toate produsele din Mexic și Canada.

În plus, produsele fabricate în China vor fi taxate cu încă 10% peste tarifele existente. Comentariul lui Donald Trump a contribuit la creșterea dolarului american în raport cu peso-ul mexican și a atins un maxim de patru ani și jumătate în raport cu dolarul canadian. Ca răspuns la planurile sugerate de Trump, ambasada Chinei la Washington a subliniat că „nimeni nu va câștiga un război al tranzacțiilor sau un război al tarifelor”.

Presa a sugerat că președintele ales Donald Trump l-a ales pe managerul miliardar de fonduri speculative, Scott Bessent, pentru a fi următorul secretar al Trezoreriei SUA. Unii analiști de piață au raportat că Bessent este în favoarea politicilor pro-creștere și de reducere a deficitului, un factor care ar putea satisface participanții la piață îngrijorați de dimensiunea deficitului bugetar al SUA și de impactul inflaționist al tarifelor.

Încrederea mediului de afaceri german scade din nou

Conform unui sondaj Ifo, indicele climatului de afaceri german a scăzut la 85,7 puncte în noiembrie, față de 86,5 puncte în octombrie. Moralul mediului de afaceri a scăzut, la fel ca și așteptările, deoarece întreprinderile au sugerat că economia funcționează mai slab decât se anticipase inițial.

Analiștii de piață de la Ifo au remarcat că „economia germană este lipsită de forță. Comentând cifrele sondajului, șeful Ifo, Clemens Fuest, a declarat pentru Bloomberg că simpla reducere a impozitului pe profit nu va fi suficientă pentru a stimula creșterea , adăugând că guvernul german ai avea de implementat o politică mai cuprinzătoare.

Economiștii de la ING au scris într-o notă că „per total, indicele Ifo de astăzi se adaugă la dovezile că economia germană rămâne blocată în stagnare și că, după o creștere slabă în trimestrul al treilea, o recesiune (tehnică) de iarnă pare probabilă”.

Viceguvernatorul BoE afirmă că lupta împotriva inflației nu a fost încă câștigată

Viceguvernatorul Băncii Angliei (BoE), Clare Lombardelli, a declarat că „economia britanică a făcut progrese bune în ceea ce privește dezinflația. Șocurile care au dus la creșterea inflației s-au disipat, iar inflația a revenit în jurul țintei. Dar componentele mai persistente ale inflației și incertitudinile legate de modul în care va evolua piața muncii reprezintă motive de îngrijorare. Prin urmare, trebuie să observăm cu atenție toate datele și informațiile economice relevante în timp ce încercăm să reducem treptat restricțiile de politică.”

Lombardelli, care tocmai a fost numit viceguvernator pentru politica monetară, a sugerat că ar fi prea devreme pentru a declara victoria împotriva inflației, menționând că BoE ar avea nevoie de mai multe date privind creșterea salariilor și a inflației serviciilor pentru a determina dacă acestea se îndreaptă în jos aproape de intervalul țintă al băncii.

ECB's Lane: Politica nu ar trebui să rămână restrictivă prea mult timp

The European Central Bank (ECB) policymaker Philip Lane said that the eurozone’s central bank strict monetary policy should not remain like that for too long and added that the policy should respond to both downside and upside risks to inflation.

In an interview with “Les Echos” news outlet, Lane noted that services price levels should come down suggesting that the job on inflation is not yet done. The Irish banker mentioned that the ECB has a data dependent approach meeting by meeting and forecast that the last stage in the battle against inflation will be completed during next year.

Acest material nu conține și nu trebuie interpretat ca si cum ar conține sfaturi de investiții, recomandări de investiții, o ofertă sau o solicitare pentru orice tranzacție cu instrumente financiare. Vă rugăm să rețineți că o astfel de analiză de tranzacționare nu este un indicator de bază pentru nici o performanță actuală sau viitoare, deoarece circumstanțele se pot schimba în timp. Înainte de a lua orice decizie de investiție, ar trebui să solicitați sfatul unor consilieri financiari independenți pentru a vă asigura că înțelegeți riscurile.