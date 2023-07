Tranzacționarea dolarului canadian: Ce ar trebui să știi

Iulie 14, 2023 13:59

Simbolul dolarului ($) este unul dintre cele mai faimoase din lume. Dolarul canadian și dolarul australian sunt cei mai populari dolari, după omologul lor american. Perechile dolarului canadian cu dolarul american, euro și lira sterlină britanică, sunt adesea adăugate în portofoliile traderilor ca modalitate de diversificare a strategiilor.

Trebuie remarcat faptul că, Canada este a patra cea mai mare țară producătoare și exportatoare de petrol din lume. De asemenea, Canada are resurse vaste de gaze naturale, minerale, lemn etc., astfel încât unii economiști observă că moneda canadiană tinde să fie corelată cu prețurile materiilor prime.

În blogul nostru, vei avea ocazia să cunoști dolarul canadian, citind câteva informații interesante despre acesta, precum și câteva previziuni împărtășite de instituții importante.

Dolarul canadian și Banca Canadei

Dolarul canadian (sau dollar canadien în franceză) este moneda oficială a Canadei. Simbolul dolarului canadian este $, codul său este CAD, în timp ce unii traderi au tendința de a-l numi "Loonie", o poreclă dată de imaginea unui cufundar obișnuit de pe moneda de un dolar. În 1867, provincia Canada, New Brunswick și Noua Scoție s-au unit într-o federație numită Canada. Ca urmare, monedele lor respective au fuzionat într-un singur dolar canadian. Dolarul canadian este a șaptea cea mai tranzacționată monedă din lume, potrivit unui studiu realizat de Banca pentru Reglementări Internaționale (BIS).

Banca Canadei (BoC) a fost înființată în 1934. Misiunea consiliului de conducere al BoC este de a conduce politica monetară și de a promova un sistem financiar sigur și eficient. Consiliul BoC se reunește de opt ori pe an pentru a se pronunța asupra ratelor dobânzilor și asupra aspectelor legate de punerea în aplicare a politicii monetare.

Banca Canadei majorează dobânzile

La 12 iulie, Banca Centrală a Canadei și-a anunțat decizia de a majora ratele dobânzilor cu 25 de puncte de bază. Aceasta a fost a zecea majorare a ratelor din martie 2022, ducând ratele la cel mai înalt nivel înregistrat în ultimii 22 de ani. Măsura luată de BoC a fost în concordanță cu așteptările economiștilor, deoarece creșterea costurilor de împrumut este o modalitate de a controla o economie supraîncălzită care se confruntă cu cifre ridicate ale inflației și cu o piață a muncii puternică.

Guvernatorul BoC, Tiff Macklem, a declarat în conferința de presă de după ședință, că banca se așteaptă la o scădere a inflației, dar că ar putea dura până la jumătatea anului 2025 pentru a atinge ținta de 2%. Șeful BoC a menționat, de asemenea, că ar fi prea devreme pentru a vorbi despre orice reducere a ratei dobânzii, luând în considerare condițiile economice actuale.

Performanța dolarului canadian

În ultimii trei ani, au existat fluctuații semnificative ale cursului de schimb al dolarului canadian față de dolarul american. Moneda canadiană a atins un minim al ultimilor 4 ani la începutul lunii martie 2020, tranzacționându-se la 1,40 dolari.

Imaginea: Admirals MetaTrader 5 - USD CAD grafic lunar.

Interval de date: 17 aprilie 2018 - 12 iulie 2023. Data înregistrării: 12 iulie 2023. Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator al rezultatelor viitoare.

Loonie și-a revenit, atingând un maxim al ultimilor 6 ani în mai 2021, tranzacționându-se la 1,20 dolari față de dolarul american, dar de atunci a tot pierdut teren.

Imaginea: Admirals MetaTrader 5 - USD CAD grafic zilnic.

Interval de date: 17 aprilie 2023 - 12 iulie 2023. Data înregistrării: 12 iulie 2023. Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator al rezultatelor viitoare.

Dolarul canadian a avut o performanță medie în rândul principalelor valute din G10 în prima jumătate a anului. Majorarea ratei dobânzii pe 12 iulie și așteptările privind o politică monetară mai strictă, au contribuit la creșterea valorii dolarului canadian în raport cu cea a monedei americane.

Tranzacționarea dolarului canadian: Ce prevăd analiștii

Economiștii de la TD Securities au sugerat că dolarul canadian ar putea beneficia în urma unei posibile scăderi a dolarului american, în a doua jumătate a anului. "În cazul CAD, este probabil să prindă vântul din spate al unei slăbiri mai ample a dolarului american, ceea ce va duce probabil la o mișcare spre 1,30 în viitorul apropiat. Acestea fiind spuse, rețineți că BoC va menține aderența la dependența de date, ca și alte bănci centrale. La rândul său, este puțin probabil să se angajeze la încă o majorare, lăsând ușa deschisă ca aceasta să fie ultima. Ținând cont de acest lucru, credem, de asemenea, CAD își poate pierde o parte din atractivitatea pe piața cross-urilor, având în vedere perspectiva noastră de încetinire a creșterii SUA în H2. Scăderea mai profundă a USD pe care o așteptăm în H2 va aduce cu siguranță beneficii CAD, dar nu va fi cea mai bună modalitate de a aborda o scădere mai puternică a USD", notează aceștia.

Analiștii de la Macquarie Futures USA nu par a fi foarte optimiști în ceea ce privește creșterea economiei canadiene în a doua jumătate a anului. "Opinia noastră bearish pentru a doua jumătate a anului 2023 rămâne bazată pe perspectiva în care Canada va suferi o încetinire mai severă decât cea din SUA. Creșterea ratelor a avut deja loc, iar gospodăriile vor începe să resimtă presiunea pe măsură ce ipotecile cu rată fixă sunt reînnoite la rate mai mari. Până acum, acest efect a fost întârziat, deoarece băncile încearcă să prelungească duratele noilor credite ipotecare pentru a ușura povara plăților pentru gospodăriile care sunt prea îndatorate. Dar acest lucru are limitele sale", au scris aceștia în raportul lor.

Experții în valută ai ING subliniază că dolarul canadian ar putea fi afectat de o potențială revizuire negativă a prognozei de creștere economică a SUA. În raportul băncii olandeze, aceștia au scris că "previziunile noastre pre-BoC pentru USD/CAD aveau 1,30 ca țintă pentru sfârșitul trimestrului al treilea. Acum credem că șansele ca 1,30 să fie atins mai devreme în această vară, sunt destul de ridicate. Ulterior, în acest an, o reevaluare negativă a așteptărilor de creștere din SUA și posibilele reduceri ale Fed la sfârșitul anului 2023, pot avea un impact negativ asupra CAD, iar noi ne așteptăm ca acesta să tragă înapoi alte valori prociclice. Dar o nouă înăsprire din partea BoC înseamnă că USD/CAD s-ar putea tranzacționa mai aproape de 1,25 decât de 1,30 până la sfârșitul anului."

Scăderea prețurilor materiilor prime va impacta Loonie?

Analiștii de piață de la NBC au observat că o potențială încetinire economică globală ar putea să influențeze prețurile materiilor prime, slăbind exporturile Canadei și, astfel, punând dolarul canadian pe o traiectorie mai slabă.

În raportul lor, aceștia au spus: "Dolarul canadian a fost a cincea monedă majoră cu cea mai bună performanță în raport cu dolarul american, în prima jumătate a anului 2023. Unul dintre principalii factori de apreciere a CAD în prima jumătate a anului, a fost înăsprirea semnificativă a diferențialelor de dobândă dintre Canada și SUA. În absența unui impuls din partea ratelor dobânzilor, perspectivele dolarului canadian vor depinde din ce în ce mai mult de prețurile materiilor prime. Acest lucru s-ar putea traduce printr-o slăbire a dolarului în lunile următoare."

Tranzacționarea dolarului canadian și gestionarea riscurilor

Unii traderi preferă să adauge perechile dolarului canadian la dolarul american (CAD vs USD), la euro (CAD vs EUR) și la lira sterlină britanică (CAD vs GBP) în portofoliul lor. Dolarul canadian se numără printre cele mai populare valute de pe piața globală datorită dimensiunii economiei canadiene, precum și a puterii sale, Canada fiind membră a G7. Întrebarea care se pune este dacă traderii începători ar trebui să includă moneda canadiană în arsenalul lor.

Tranzacționarea dolarului canadian, la fel ca în cazul tuturor perechilor valutare, necesită practică și construirea unei strategii care să includă utilizarea unor instrumente de gestionare a riscurilor. Traderii începători ar trebui să studieze piața cu atenție și să conceapă o strategie care să fie în concordanță cu obiectivele lor financiare.

Pentru a minimiza riscurile, este necesar ca traderii începători să învețe cum să utilizeze instrumentele potrivite puse la dispoziție de brokeri. O gamă largă de materiale educaționale disponibile online, cum ar fi bloguri, seminarii, webinarii, vă poate ajuta să vă consolidați cunoștințele de tranzacționare și să evitați eventualele capcane. Învățați cum să utilizați instrumentele de gestionare a riscurilor, pentru a minimiza riscurile de tranzacționare care ar putea să vă pună în pericol planurile financiare și pentru a vă bucura de o experiență mai plăcută.

Te interesează tranzacționarea pe știri macroeconomice? Află cum funcționează această abordare cu webinarele noastre gratuite. Întâlnește și interacționează cu traderi experimentați. Urmărește și învață din sesiunile live de tranzacționare.

Webinare de trading gratuite Accesează webinarele live găzduite de experții noștri în tranzacționare ÎNREGISTREAZĂ-TE GRATUIT

Acest material nu conține și nu trebuie interpretat ca si cum ar conține sfaturi de investiții, recomandări de investiții, o ofertă sau o solicitare pentru orice tranzacție cu instrumente financiare. Vă rugăm să rețineți că o astfel de analiză de tranzacționare nu este un indicator de bază pentru nici o performanță actuală sau viitoare, deoarece circumstanțele se pot schimba în timp. Înainte de a lua orice decizie de investiție, ar trebui să solicitați sfatul unor consilieri financiari independenți pentru a vă asigura că înțelegeți riscurile.