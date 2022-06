Tranzacționarea Creșterii de 40% a NVIDIA după Raportul de Câștiguri din Q1

Iunie 01, 2022 16:06

Nu este un secret faptul că acțiunile din sectorul tehnologic au trecut printr-o perioadă dificilă.

În contextul creșterii inflației și a ratei dobânzii, respectiv incertitudinii economice generale, investitorii renunță la acțiunile riscante și costisitoare în favoarea unora mai sigure și mai defensive.

Această tendință recentă poate fi văzută clar în indicele NASDAQ-100 de tehnologie care, la 31 mai, a scăzut cu peste 26% de la începutul anului.

Pentru cei cu mai puțină experiență pe piața bursieră, astfel de vânzări și volatilitatea crescută a pieței sunt adesea motive de îngrijorare. Cu toate acestea, în unele cazuri, scăderile pot oferi investitorilor posibilitatea de a intra în posesia unor acțiuni calitative, la prețuri mai mici.

Printre multe alte acțiuni din sectorul tehnologic care au avut de suferit în 2022, se numără și gigantul NVIDIA, care nu a scăpat neafectat de recenta scădere din piață. La 31 mai, prețul acțiunilor NVIDIA a scăzut cu 36% pentru acest an. Totuși, în cele două zile după ce compania a publicat rezultatele primului trimestru, acțiunile au crescut cu aproape 11%.

Are oare NVIDIA necesarul pentru a continua să recupereze în acest an? Continuă să citești pentru a afla mai multe despre perspectivele prețului acțiunilor NVIDIA în următoarele 12 luni și cum îl poți tranzacționa.

Acțiune: NVIDIA Corp. Exchange: NASDAQ Simbol pentru contul Invest.MT5: NVDA Data ideii: 1 iunie 2022 Durată: 1 - 6 luni Nivel de intrare: 200.00 USD Nivel țintă: 271.00 USD Mărimea poziției pentru contul Invest.MT5: Maxim 5% Risc: Ridicat

Contul Invest.MT5 îți permite să cumperi acțiuni reale de la 15 dintre cele mai mari burse de valori din lume.

Tranzacționarea implică riscuri ridicate, iar tu poți pierde mai mult decât riști într-o tranzacție. Nu investi niciodată mai mult decât îți poți permite să pierzi, tranzacțiile putând fi atât pe pierde, cât și pe câștig. Începe cu riscuri mici pentru a înțelege care sunt propriile tale niveluri de toleranță la risc sau, înainte de a investi, fă teste pe un cont demo.

De ce să tranzacționezi acțiuni NVIDIA?

Fondată în 1993, NVIDIA este o companie de tehnologie care proiectează circuite integrate, cele mai cunoscute pentru unitățile sale de procesare grafică de înaltă calitate (GPU-uri). Compania se concentrează în principal pe patru piețe de bază: jocuri, automobile, centre de date și vizualizare profesională.

Săptămâna trecută, NVIDIA a publicat rezultatele T1 pentru anul fiscal 2023. În cele trei luni care s-au încheiat la 1 mai 2022, NVIDIA a raportat venituri trimestriale record de 8,29 miliarde de dolari și câștiguri pe acțiune (EPS) de 1,36 dolari, creșteri de la an la an de 46% și, respectiv, 49%.

Cu toate acestea, în ciuda acestor rezultate care au depășit confortabil așteptările analiștilor, prețul acțiunilor NVIDIA a scăzut inițial cu 5,5% din cauza unei prognoze mai slabe decât se preconizase pentru trimestrul curent.

Analiștii Wall Street preconizau ca NVIDIA să genereze venituri de aproximativ 8,5 miliarde de dolari în acest trimestru, dar compania a anunțat că se așteaptă ca această cifră să fie de fapt de 8,1 miliarde de dolari, în scădere de la 8,29 miliarde de dolari în T1. Această scădere previzionată a veniturilor reflectă impactul ieșirii de pe piața rusă și efectele negative asupra cererii chineze cauzate de continuarea lockdown-urilor COVID-19.

Deși aceste îngrijorări ar putea afecta sentimentul investitorilor în lunile următoare, imaginea pe termen mai lung pare pozitivă, ceea ce s-a reflectat prin redresarea prețului acțiunilor în zilele următoare publicării rezultatelor.

Este important de menționat aici că, deși prognoza revizuită a NVIDIA privind veniturile a fost mai slabă decât se anticipase, dacă ar fi realizată, aceasta ar reprezenta totuși o creștere de la an la an de 24%, ceea ce semnifică o cifră impresionantă, având în vedere actualele influențe nefavorabile.

Și mai impresionantă este performanța centrelor de date NVIDIA, care au adus o contribuție majoră la rezultatele pozitive pentru Q1. Veniturile din această afacere au crescut cu 83% de la an la an și au reprezentat peste 45% din veniturile totale din T1. Această creștere s-a datorat, în parte, creșterii cererii pentru GPU-urile NVIDIA de către clienții cloud computing și hyperscale.

În plus, deși compania a menționat o decelerare a cererii de pe piața de gaming, aceasta a raportat totuși venituri record de 3,62 miliarde de dolari, o creștere de la an la an de 31%.

Având în vedere că veniturile totale vor crește și centrele de date deja fac acest lucru, nu ar fi o surpriză să vedem o creștere a prețului acțiunilor NVIDIA în următoarele 12 luni. Cu toate acestea, traderii trebuie să cântărească potențialele influențe nefavorabile cu care se confruntă compania, în special creșterea inflației, care ar putea avea un impact negativ asupra cererii consumatorilor în lunile următoare.

Previziunile pentru Acțiunile NVDA – Ce Spun Analiștii?

Potrivit analiștilor chestionați de TipRanks în ultimele 3 luni pentru o prognoză a acțiunilor NVIDIA, în prezent există 27 de ratinguri de cumpărare, 5 deținere și 0 de vânzări pe acțiuni. Cel mai ridicat nivel de preț pentru o prognoză a acțiunilor NVIDIA este de 410,00 USD, cu cea mai mică țintă de preț la 165,00 USD.

Ținta medie de preț pentru o prognoză a acțiunilor NVIDIA este de 271,41 USD, ceea ce reprezintă o creștere de 45% față de nivelurile actuale, la momentul scrierii.

Sursa: TipRanks - 1 iunie 2022

Un Exemplu de Idee de Tranzacționare pentru Prețul Acțiunilor NVIDIA

Un exemplu de idee de tranzacționare pentru prețul acțiunilor NVIDIA ar putea fi după cum urmează:

Cumpărare la o trecere peste pragul de 200.00 USD, pentru a fi permisivi față de volatilitate.

Obiectivul, puțin sub ținta medie de preț oferită de analiști, respectiv la 271.00 USD.

Menține-ți riscul mic, la maximum 5% din totalul contului tău.

Durată = 1 - 6 luni

Dacă achiziționezi 10 acțiuni NVIDIA: Dacă obiectivul este atins = 710.00 USD profit potențial (271.00 USD – 200.00 USD * 10 acțiuni).



Este bine să ne amintim că este puțin probabil ca prețul acțiunilor NVIDIA să crească în linie dreaptă, putând chiar să meargă mult mai jos înainte de a crește, mai ales având în vedere recentul sell-off din cadrul piețelor globale de acțiuni.

Prin urmare, asigură-te că exerciți o bună gestionare a riscului, acesta fiind unul dintre cele mai importante aspecte ale tranzacționării de succes. Ar trebui să știi întotdeauna cât de mult ai putea pierde pe o tranzacție și riscurile implicate.

Un alt factor de luat în considerare este comisionul, deoarece acesta poate eroda profiturile tale.

Există o taxă minimă de tranzacționare de 1 USD. Deci, ideea de tranzacționare din exemplul de mai sus ar avea un comision de doar 1 USD per total!

Cum să cumperi acțiuni NVIDIA în 4 pași

Cum să cumperi acțiuni NVIDIA în 4 pași

Deschide un cont la Admirals pentru a accesa Biroul Traderului . Execută clic pe Trade pe unul dintre conturile live sau demo pentru a deschide platforma web. Caută ticker-ul bursier NVIDIA din partea de jos a ferestrei Market Watch și glisează (drag & drop) simbolul în diagramă. Utilizează funcția one-click trading sau execută clic dreapta și deschide un tichet de tranzacționare pentru a introduce volumul tranzacției, și nivelurile stop loss și take profit.

Sursa: Admirals MetaTrader 5 Web NVIDIA Graficul Zilnic. Intervalul de date: 6 septembrie 2019 – 31 mai 2022. Data realizării: 1 iunie 2022. Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator fiabil al rezultatelor viitoare .

Crezi că prețul acțiunilor NVIDIA va evolua diferit?

Reține că toate analizele și ideile de tranzacționare se bazează pe viziunea personală și experiența autorului.

Dacă crezi că există o șansă mai mare ca prețul acțiunilor NVIDIA să se deprecieze, atunci poți tranzacționa, de asemenea, short dintr-un cont de tranzacționare CFD (contracte pentru diferență).

INFORMAȚII PRIVIND MATERIALELE ANALITICE:

Disclaimer: Datele furnizate oferă informații suplimentare referitoare la toate analizele, estimările, prognozele, previziunile sau alte evaluări sau informații similare (denumite în continuare "Analiză") publicate pe site-ul Admirals. Înainte de a lua orice decizie de investiție, vă rugăm să acordați o atenție deosebită următoarelor aspecte: