RBA menține dobânzile la un nivel stabil, în timp ce inflația încetinește

August 01, 2023 17:17

În săptămâna care va include decizia Băncii Angliei (BoE) privind rata dobânzii și publicarea datelor despre locurile de muncă nou create în sectorul non-agricol din SUA, Banca Centrală a Australiei (RBA) a anunțat decizia de a menține ratele de dobândă neschimbate.

În China, activitatea din fabrici a scăzut în teritoriul de contracție pentru prima dată în ultimele patru luni, potrivit sondajului Caixin, compilat de S&P Global. Indicele PMI din industria prelucrătoare a fost de 49,2, deși un sondaj Reuters prognozase un rezultat de 50,3.

Decizia RBA privind dobânda

Banca centrală a Australiei a decis să mențină ratele dobânzilor la un nivel stabil după ședința consiliului de conducere. Unii economiști estimaseră că RBA va majora costurile de împrumut cu 25 de puncte de bază. RBA a majorat ratele de mai multe ori începând cu luna mai 2022, ajungând la cel mai ridicat nivel înregistrat în ultimii unsprezece ani.

Decizia RBA vine în urma unui raport privind inflația care a arătat că rata de creștere a prețurilor de consum din țară a scăzut la 6% în al doilea trimestru din 2023. Cifra rămâne cu mult peste ținta RBA.

Analiștii de la Commerzbank au sugerat că RBA are o abordare de expectativă pentru moment. În raportul lor, aceștia au scris: "RBA a decis să mențină ratele dobânzilor pentru a doua oară consecutiv. RBA pare să fie foarte aproape de vârful ratei de dobândă, mai ales că acum se așteaptă ca inflația să revină la țintă, în orizontul de prognoză. Desigur, dacă va urma o nouă majorare a ratei în lunile următoare va depinde în mod esențial de evoluția datelor, în special de creșterea salariilor și de inflația din sectorul serviciilor. Cu toate acestea, considerăm că decizia de astăzi este un semnal clar că RBA adoptă o abordare de expectativă pentru moment."

ISM Manufacturing PMI Iulie 2023

În cursul zilei de astăzi, Institute for Supply Management (ISM) va publica datele PMI pentru sectorul manufacturier din luna iulie. Economiștii se așteaptă ca indicele PMI din industria prelucrătoare să se situeze la 46,5, ușor mai mare decât cel din iunie. În luna iunie, raportul ISM menționase că "PMI Manufacturier din iunie a înregistrat 46%, cu 0,9 puncte procentuale mai puțin decât cele 46,9% înregistrate în luna mai. În ceea ce privește economia în general, această cifră indică o a șaptea lună de contracție după o perioadă de 30 de luni de expansiune".

Comentând raportul ISM din iunie, analiștii ING au remarcat că "subcomponentele cheie, cum ar fi comenzile noi, producția, ocuparea forței de muncă și rezervele clienților sunt, de asemenea, toate în teritoriu de contracție". Rezerva Federală continuă să monitorizeze PMI din industria prelucrătoare și servicii, analizând efectul măsurilor de înăsprire a politicii monetare asupra economiei americane.

Inflația CPI și PIB-ul zonei euro în Iulie 2023

Potrivit unei estimări preliminare publicate de Eurostat, inflația prețurilor de consum a scăzut la 5,3% în iulie 2023, față de 5,5% în iunie. Inflația de bază, care exclude energia, alimentele, alcoolul și tutunul, a rămas neschimbată la 5,5%. PIB-ul în întreaga zonă euro a crescut cu 0,3% în al doilea trimestru al anului, după ce a stagnat anterior în 2023.

Analiștii de la Deutsche Bank Research au raportat că "PIB-ul zonei euro din Q2-23 a surprins ușor în sus, la 0,3% în trimestrul al doilea, în timp ce inflația din iulie a fost în linii mari în ton cu așteptările, la 5,3% pe an, cu un nivel de referință de 5,5% pe an. Forța aparentă a creșterii trimestriale principale a fost determinată de câteva idiosincrazii specifice fiecărei țări și maschează un impuls subiacent care este probabil mult mai aproape de stagnare, așa cum reiese din evoluția cererii interne în toate comunicatele țărilor. În ceea ce privește inflația, procentul anual al inflației globale a continuat să scadă, așa cum era de așteptat, în timp ce indicele de bază a rămas stabil la 5,5% pe an față de valoarea sa anterioară. Prețurile produselor au continuat să înregistreze o tendință de decelerare. Prețurile serviciilor au rămas rezistente, dar se poate spune că nu atât de puternice pe cât s-ar fi așteptat inițial pentru sezonul turistic 2023."

