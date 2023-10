RBA menține dobânzile în așteptare, RBNZ este probabil să le păstreze stabile

Octombrie 03, 2023 15:51

Ratele dobânzilor anunțate de Reserve Bank of Australia (RBA) și Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) vor eclipsa, cel mai probabil, alte date financiare publicate la începutul acestei săptămâni. Ambele bănci centrale au majorat rapid costurile de împrumut pentru a combate creșterea prețurilor de consum și au intrat într-o fază de consolidare.

Decizia RBA privind rata dobânzii

Consiliul de administrație al RBA a menținut ratele dobânzilor neschimbate, așa cum se așteptau majoritatea analiștilor de pe piață. Aceasta a fost prima ședință a consiliului de conducere condusă de Michele Bullock, noul guvernator al băncii.

În declarația de după ședință s-a afirmat că ar putea fi necesară o nouă înăsprire a politicii monetare, adăugând că "inflația din Australia a depășit vârful, dar este încă prea ridicată și va rămâne așa pentru o perioadă de timp". RBA preconizează că inflația CPI va continua să scadă și va reveni în intervalul țintă de 2-3% la sfârșitul anului 2025.

Decizia RBNZ privind rata dobânzii

Consiliul de administrație al RBNZ este așteptat să anunțe miercuri decizia privind ratele dobânzilor. Analiștii de piață sugerează că banca centrală a Noii Zeelande va menține probabil neschimbate costurile de împrumut. În cazul în care ratele vor fi menținute, ar fi a treia lună consecutivă în care factorii de decizie ai RBNZ consideră că ratele sunt suficient de ridicate pentru a pune presiune asupra inflației.

RBNZ a fost una dintre primele bănci centrale care a implementat o politică monetară mai strictă. Economiștii de la UOB Group au declarat că cifrele peste așteptări privind PIB-ul din Q2 2023 ar putea forța RBNZ să procedeze la încă o majorare a ratei, dar nu imediat. Raportul lor arată că: "Există riscul ca Banca de Rezervă a Noii Zeelande (RBNZ) să majoreze încă o dată rata oficială de numerar (OCR) cu 25 de puncte de bază. Dar credem că RBNZ va opta pentru o pauză în octombrie și va aștepta probabil până la ședința de politică monetară din 29 noiembrie, având avantajul de a avea la dispoziție cifrele CPI 2Q 2023 (17 Oct)."

Raportul vânzărilor cu amănuntul în zona euro, august 2023

Miercuri, Eurostat va publica raportul privind vânzările cu amănuntul din luna august, care se așteaptă să indice modul în care sectorul de vânzare cu amănuntul reacționează la schimbările de politică monetară ale BCE. Analiștii de pe piață au sugerat că vânzările cu amănuntul ar putea înregistra din nou o cifră negativă, după scăderea de -1,0% din iulie.

Un raport al Comisiei Europene (EC) a menționat că "în iulie 2023, volumul ajustat sezonier al vânzărilor cu amănuntul a scăzut cu 0,2% în zona euro și cu 0,3% în UE, comparativ cu iunie 2023".

Banca Mondială reduce prognoza de creștere pentru Asia de Est și Pacific

Analiștii Băncii Mondiale au retrogradat prognoza de creștere economică pentru Asia de Est și Pacific, de la 5,1% la 5,0%, în 2023. Prognoza lor de creștere pentru 2024 a fost, de asemenea, redusă de la 4,8% la 4,5%. Raportul Băncii Mondiale a precizat că expansiunea economică lentă a Chinei, combinată cu ratele ridicate ale dobânzilor, au fost principalele motive ale reevaluării.

Instituția cu sediul la Washington s-a referit la creșterea datoriilor corporative din Thailanda, China și Vietnam. În ceea ce privește economia Chinei, analiștii Băncii Mondiale au declarat că "în timp ce factorii interni vor fi, probabil, influența dominantă asupra creșterii în China, factorii externi vor avea o influență mai mare asupra creșterii, în cea mai mare parte a restului regiunii".

