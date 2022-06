RBA Crește Rata Dobânzii, alăturându-se Tendinței Hawkish Globale

Iunie 07, 2022 10:23

Reserve Bank of Australia (RBA) este cea mai recentă bancă centrală care a luat decizia majorării ratei dobânzii de referință, alăturându-se astfel tendinței hawkish globale după ce Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), la sfârșitul lunii mai, a majorat la rândul ei rata dobânzii de la 1,5 la 2 la sută.

RBA a majorat official cash rate-ul (OCR) cu 0,5%, mai mult decât preconizarea de 0,35%. Surpriza a declanșat creșterea volatilității perechii valutare AUDUSD, aceasta putând da tonul direcției pe termen scurt și mediu. Inflația în Australia a crescut la 3,75% în martie, determinând RBA să renunțe la retorica sa care pleda pentru răbdare și să treacă la fapte.

Investitorii și traderii tind să nu rezoneze cu surprizele, iar poziția RBA poate astfel trimite reverberații pe piețele asiatice, care sunt deja predispuse la tendințe bearish din cauza temerilor de recesiune globală și a factorilor de stres geopolitici care își au sorgintea în Ucraina. Ratele mai mari ale dobânzilor în sectorul bancar pot dezamorsa inflația, dar totodată pot descuraja și investițiile, deoarece accesul la credite costă mai mult. ASX privea în jos în pre-market, la momentul scrierii.

Unul dintre principalii factori determinanți ai incertitudinii este petrolul. Prețul petrolului a dat puține semne de încetinire a creșterii, presând sectoarele economice de la producție, până la călătorii. Dacă pandemia COVID-19 continuă să se estompeze, activitatea economică globală ar trebui să continue și ea să crească, împreună cu cererea de combustibil.

În a doua săptămână a lunii iunie, prețul aurului a început să urce, după o fază de relativ platou în cursul lunii mai, posibil legată de slăbiciunea recentă a USD. Acest lucru s-ar putea schimba săptămâna viitoare, în funcție de decizia Rezervei Federale privind rata dobânzii. FED este așteptată să majoreze rata dobânzii de referință cu 0,5% în iunie și iulie, înainte de o posibilă pauză în septembrie.

Raportul NFP a arătat că SUA au adăugat 390K de locuri de muncă în luna mai, ceea ce înseamnă că Rezerva Federală ar putea avea motive pentru creșterea ratei dobânzii cu mai mult de 0,5 la sută în iunie. Rata inflației este de 8,1%, iar temerile de creștere cauzate de pandemie și de conflictul din Ucraina sunt singurele care împiedică banca centrală să devină mai hawkish decât este deja.

Învață ceva nou

Ce este Official Cash Rate-ul (OCR) RBA? OCR este ghidul cheie al RBA privind rata dobânzii pentru sectorul bancar. Băncile centrale ghidează sectorul bancar și sectorul financiar în general cu ratele dobânzilor-cheie la împrumuturile overnight între bănci. Atunci când rata numerarului (en. cash rate) RBA se află în teritoriu pozitiv, băncile câștigă mai mult pe împrumuturi overnight către alte bănci. De asemenea, acestea câștigă mai mult la împrumuturile acordate clienților de retail și oferă rate mai mari ale dobânzii la depozitele de economii. OCR ghidează o serie de produse financiare legate de dobânzi, cum ar fi obligațiunile, conturile de economii, împrumuturile de afaceri și ipotecile.

Pentru a afla mai multe despre tranzacționare și investiții, alătură -te webinarelor gratuite Admirals!

Webinare de trading gratuite Accesează webinarele live găzduite de experții noștri în tranzacționare ÎNREGISTREAZĂ-TE GRATUIT

Acest material nu conține și nu ar trebui să fie interpretat drept conținând consultanță de investiții, recomandări de investiții, o ofertă sau o solicitare pentru orice fel de tranzacții cu instrumente financiare. Te rugăm să reții că o astfel de analiză de tranzacționare nu este un indicator fiabil pentru orice performanță actuală sau viitoare, deoarece circumstanțele se pot schimba în timp. Înainte de a lua orice decizie de investiții, trebuie să soliciți sfaturi de la consultanți financiari independenți pentru a te asigura că înțelegi riscurile asociate.