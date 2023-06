Raportul CPI, privind inflația în SUA, este critic pentru decizia Fed privind ratele de dobândă

Iunie 13, 2023 17:25

Raportul CPI privind inflația în SUA în luna mai, ce va fi publicat astăzi, va atrage atenția investitorilor, în contextul în care peste doar 24 de ore Fed își va anunța decizia privind rata de dobândă. În Marea Britanie, rata șomajului a scăzut la 3,8% în primele 3 luni ale acestui an. Majoritatea economiștilor au prognozat o scădere de 4,0%.

Comentând asupra raportului șomajului, analiștii au precizat că, deși cifra aduce o veste bună pentru economia Regatului Unit, Banca Angliei ar putea fi nevoită să mențină ratele de dobândă ridicate pentru mai mult timp decât a fost anticipat.

În China, Banca Centrală și-a anunțat decizia de a reduce rata repo, sugerând o continuare a relaxării politicii monetare și făcând ca yuanul să atingă un minim al ultimelor șase luni față de dolarul american.

Raportul CPI din SUA ar putea influența politica Fed

Unul dintre rapoartele importante ale acestei săptămâni va fi raportul CPI privind inflația în SUA în luna mai, furnizat de Biroul de Statistică a Muncii (BLS). Acest raport este foarte important, deoarece va oferi informații asupra prețurilor de consum, care vor fi luate în considerare de Fed la viitoare întâlnire de politică monetară.

Economiștii sugerează că inflația totală a scăzut la 4,1% în ultima lună de primăvară, pe o bază anuală, dar inflația de bază va rămâne probabil neschimbată la 5,3%. Un raport publicat de ING pe 9 iunie precizează: „Raportul CPI de marți ar putea sugera că prețurile înclină puternic în favoarea unei creșteri – în prezent, consensul este că inflația de bază va arăta o creștere de 0,4% pe o bază lunară, dar dacă vom avea o creștere surprinzătoare de 0,5%, aceasta ar putea determina membri FOMC să voteze în favoarea unei creșteri a ratei de dobândă.”

Vom observa oare o creștere a PIB-ului Marii Britanii în aprilie?

Biroul Național de Statistică (ONS) va publica mâine raportul lunar privind PIB-ul Regatului Unit. Analiștii sugerează că economia Marii Britanii a crescut cu 0,2% pe o bază lunară în aprilie, câștigând teren în comparație cu scăderea de -0,3% din martie.

Camera de Comerț Britanică (BCC), un grup de lobby în afaceri, a declarat că economia țării va evita probabil o recesiune. Raportul BCC menționează: „Suntem pe cale să evităm cu puțin o recesiune. Având în vedere ratele de creștere economică foarte mici prognozate în viitor, există în orice moment pericolul real de alunecare înapoi în teritoriul recesiunii”, acesta prognozând o creștere a PIB-ului de 0,3% în 2023.

Confederația Industriei Britanice (CBI) a urmat exemplul BCC, schimbându-și la polul opus prognoza acestui an, de la o scădere de 0,4% a PIB-ului la o creștere de 0,4%.

Morgan Stanley estimează că dolarul american se poate aprecia

Analiștii de la Morgan Stanley sunt de părere că moneda americană are potențialul de a crește față de concurenții săi. Raportul acestora către clienții săi menționează: „credem că USD are potențialul de a continua să se aprecieze treptat în acest an. Trebuie precizat faptul că indiferent dacă economia globală reușește să ocolească o recesiune la scară largă, discrepanța deciziilor băncilor centrale, împreună cu ratele de creștere economică modeste, indică o necesitate a investitorilor de a menține o poziție defensivă pe piețe. În plus, parcursul pozitiv al USD-ului îl face o opțiune atractivă pentru investitori.” Cu toate acestea, traderii ar trebui să rămână atenți la următoarele prognoze și să își ajusteze strategiile folosind instrumente de gestionare ale riscurilor pe care le au la dispoziție.

