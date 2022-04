Petrolul Volatil. Piața Acțiunilor pe Fondul Aprecierii USD

Aprilie 27, 2022 13:14

Volatilitatea a determinat oscilații importante în rândul prețului petrolului dar și al pieței acțiunilor, pe fondul aprecierii USD în tranzacționarea de peste noapte.

Puterea manifestată de USD a dus la deprecierea aurului. Deoarece aurul este exprimat în dolari americani, metalul prețios este relativ scump, iar în această situație investitorii par să se concentreze asupra USD ca activ de refugiu preferențial.

Puterea USD a fost potențată și de publicarea US Durable Goods Orders aferente lunii martie. Cifra publicată a fost ușor mai mică decât se preconizase, cu o creștere de 0,8%, comparativ cu creșterea de 1% care era așteptată. Diferența nu a fost suficient de mare pentru ca USD să-și piardă din putere, investitorii dând dovadă de optimism și totodată prudență cu privire la o creștere de 1,1 la sută a comenzilor de bunuri de folosință îndelungată (US Durable Goods Orders).

Prețul petrolului s-a apreciat pe fondul temerilor geopolitice legate de aprovizionare, generate de conflictul din Ucraina. Raport US Energy Information Administration (EIA) urmează să fie publicat astăzi, având potențialul de a determina volatilitate în cadrul pieței petroliere. Weekly Petroleum Status Report arată cele mai recente niveluri ale producției, importurilor și stocurilor de țiței din SUA, ceea ce îl face un punct de referință cheie pentru instrumentul financiar aferent.

Printre cele mai importante știri de astăzi se numără discursul președintelui BCE, Christine Lagarde, și al guvernatorului Băncii Canadei, Macklem. BCE se confruntă cu un context dificil, cu influențe inflaționiste nefavorabile și dubii cu privire la reziliența redresării economice în urma recesiunii provocate de pandemia de COVID-19, afectată și de conflictul din Ucraina. Se anticipează că înăsprirea politicii monetare va începe în trimestrul al treilea, dar, având în vedere că EUR se află sub o presiune intensă din partea creșterii USD, BCE ar putea fi nevoită ia măsuri mai repede.

Rămânând tot la știri conexe băncilor centrale, CAD ar putea confirma că factorii de decizie ai politicii monetar din Canada intenționează să majoreze rata dobânzii de referință cu 0,5% în ședința care va avea loc în iunie. Rata inflației din Canada a crescut la 6,7% în martie, ajungând astfel la un maxim de treizeci de ani.

În ceea ce privesc investițiile în acțiuni, Facebook va publica astăzi câștigurile din primul trimestru, împreună cu T-Mobile US Inc și Amgen Inc. Există o volatilitate sporită pe piața acțiunilor, deoarece investitorii rămân sensibili la previziunile de perspectivă ale câștigurilor aferente celui de-al doilea trimestru.

Aceasta este o comunicare de marketing. Conținutul este publicat numai în scopuri informative și nu poate fi interpretat în niciun fel ca sfat sau recomandare de investiții. Cifrele prezentate se referă la faptul că orice performanță din trecut nu este un indicator fiabil al rezultatelor viitoare; Orice performanță din trecut sau modelată cu referire la instrumentele financiare indicate în acest material nu ar trebui interpretată ca o promisiune, garanție sau implicare expresă sau implicită din partea Admirals cu referire la orice fel de performanță viitoare. Înainte de a începe tranzacționarea, trebuie să vă asigurați că înțelegeți toate riscurile asociate.