Inditex prezintă rezultatele sale trimestriale într-o zi plină de date macroeconomice

Septembrie 15, 2021 15:27

După cum am menționat în cadrul analizei noastre de ieri, atenția piețelor a fost îndreptată asupra datelor importante privind inflația din SUA, care au indicat o ușoară relaxare, deoarece datele lunare au înregistrat o creștere de 0,3%, cu o zecime mai puțin față de valoarea estimată, ceea ce a determinat o scădere a IPC, la 5,3%.

În cadrul sesiunii de astăzi, au fost prezentate, de asemenea, datele privind IPC din Marea Britanie, Franța și Italia, unde am observat că IPC din Marea Britanie a fost peste nivelul estimat de consensul de piață, în timp ce în Franța și Italia IPC a depășit ușor estimările.

Pe de altă parte, în China au fost prezentate, de asemenea, diverse date macroeconomice care indică încă o dată o încetinire a economiei, după cum am menționat în analiza noastră de la sfârșitul lunii august, după ce indicele PMI manufacturier din China a fost sub estimări.

Concret, în cadrul sesiunii de astăzi, am aflat că atât indicele producției industriale, cât și vânzările de retail din China au fost sub estimări, după ce au ajuns la 5,3% și 2,5% față de 5,8% și, respectiv, 7% estimări. Este demn de remarcat faptul că aceste date nu numai că au fost sub estimări, dar au fost și semnificativ mai mici comparativ cu datele înregistrate luna precedentă, pentru a doua lună consecutiv.

Această încetinire a economiei se explică parțial din cauza problemelor cauzate de varianta Delta a coronavirusului și a incertitudinii legate de creșterea inflației și de posibila începere a procesului de tapering.

Deocamdată, aceste date macroeconomice negative nu se reflectă în rezultatele companiilor, după cum am observat în ultimele săptămâni, iar în cadrul sesiunii de astăzi am reușit să confirmăm acest lucru după prezentarea rezultatelor trimestriale ale gigantului textil Inditex.

Potrivit grupului, care include mărci precum Zara, Stradivarius, Pull & Bear, Oysho și Bershka, în prima jumătate a anului a înregistrat un profit net de 1272 de milioane de euro, comparativ cu pierderea de 195 de milioane de euro pe care a înregistrat-o în aceeași perioadă de timp, după începerea pandemiei, anul trecut, după ce a înregistrat o creștere a vânzărilor de 49% față de cele înregistrate în 2020.

Aceste rezultate confirmă redresarea și consolidarea acestei companii după rezultatele pozitive din primul trimestru, în special după ce a obținut un profit de 850 de milioane de euro în al doilea trimestru, datorită creșterii puternice a vânzărilor online.

Din punct de vedere tehnic, dacă ne uităm la graficul zilnic, putem observa că, deși tendința pe termen lung este în continuare ascendentă, în ultimele săptămâni această companie a evoluat într-un interval cuprins între 28,5 și 30,20 euro pe acțiune, realizând astfel o mișcare de consolidare după scăderile înregistrate în lunile iunie și iulie, după ce a înregistrat maximele anuale.

Aceste rezultate pozitive ar putea fi catalizatorul unui posibil impuls ascendent, dacă prețul va reuși în cele din urmă să depășească nivelul actual de rezistență. Cu toate acestea, realitatea este că nu putem exclude posibilitatea unui nou recul, deoarece, dacă perspectivele privind viitorul economiei continuă să se deterioreze, vânzările ar putea fi afectate în mod negativ în lunile următoare, astfel încât ar trebui să rămânem prudenți în cazul în care prețul va pierde nivelurile actuale de suport.

Sursa: Admirals MetaTrader 5, Grafic zilnic Inditex . Interval: 3 august 2020 - 15 septembrie 2021. Vă rugăm să rețineți: performanța anterioară nu este un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.

Evoluția companiei în ultimii cinci ani:

2020: -17.20%

2019: 40.71%

2018: -23.05%

2017: -10.44%

2016: 2.33%

