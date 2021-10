Indicele privind producția industrială a Germaniei scade brusc

Octombrie 07, 2021 17:13

În timp ce piața așteaptă publicarea datelor importante din SUA, NFP și rata șomajului de mâine, continuăm să urmărim datele macroeconomice din Germania, care nu sunt pozitive.

După cum am menționat încă din luna august a anului trecut, am observat o scădere a datelor macroeconomice globale, inclusiv în SUA, China și Germania. Germania este motorul zonei euro, iar situația sa economică afectează economia celorlalte țări europene, astfel că este foarte important să urmărim constant datele macroeconomice ale acestei puteri europene.

Săptămâna trecută, am observat că atât rata șomajului, cât și datele preliminare ale PMI din Germania au fost sub nivelul estimat de consensul pieței, deși, în cele din urmă, PMI din sectorul serviciilor a fost cu puțin peste datele preliminare, deși este încă mult sub cifra din luna precedentă.

În cadrul sesiunii de ieri, am aflat că volumul comenzilor din fabricile germane a scăzut cu 7,7%, în timp ce se estima o scădere de 2,1%. Această cifră nu numai că este sub estimări, dar a și împins acest indicator din teritoriu pozitiv în teritoriu negativ, având în vedere că luna precedentă această cifră era de 4,9% și se afla în teritoriu pozitiv.

În plus, astăzi am aflat că indicele privind producția industrială a scăzut, de asemenea, cu 4%, de la o creștere de 1,3%, depășind estimările pieței, întrucât se aștepta o scădere de doar 0,4%.

Prin urmare, toate aceste date macroeconomice continuă să indice previziuni slabe pentru viitor, care ar putea fi subminate și mai mult de criza energetică, care se așteaptă să se intensifice în Europa pe măsură ce se apropie iarna. Această criză ar putea fi lebăda neagră pe care piețele o așteptau în urma creșterii semnificative a prețurilor la energie.

Dacă ne îndreptăm atenția asupra indicelui DAX40, din punct de vedere tehnic putem observa că, odată cu creșterea volatilității, care se reflectă în indicatorul ATR, în prezent prețul se află din nou la nivelul de suport important reprezentat de banda roșie și de media de 200 de perioade.

Sursa: Admirals MetaTrader 5, grafic zilnic DAX40. Interval: 27 august 2020 - 7 octombrie 2021. Vă rugăm să rețineți: performanța anterioară nu este un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.

După cum putem observa în următorul grafic, după ce a atins nivelul maxim istoric, DAX40 a inițiat o mișcare corectivă care a determinat nu numai pierderea liniei de trend ascendent pe termen lung, ci și a mai multor niveluri de suport, ceea ce a generat un crossover bearish atât al indicatorului MACD, cât și al mediilor mobile pe termen scurt și mediu. Pierderea acestui important nivel de suport ar putea deschide calea unei posibile inversări de tendință.

Prin urmare, va trebui să fim foarte atenți la evoluția prețului în următoarele sesiuni, deoarece, dacă volatilitatea continuă să crească, probabilitatea de a depăși acest nivel va crește.

Pe de altă parte, dacă va reuși în cele din urmă să mențină acest nivel de suport important, prețul ar putea sări spre media mobilă de 18 perioade și spre nivelul portocaliu, care acționează ca principal nivel de rezistență în acest moment.

Sursa: Admirals MetaTrader 5, grafic zilnic DAX40. Interval: 27 august 2020 - 7 octombrie 2021. Vă rugăm să rețineți: performanța anterioară nu este un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.

Evoluția din ultimii 5 ani:

2020: 3,6%

2019: 25,48%

2018: -18,26%

2017: 12,51%

2016: 6,87%

