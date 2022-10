Declin general în producția și serviciile din UE, Marea Britanie și SUA

Octombrie 25, 2022 14:29

Cifrele din domeniul producției și serviciilor pentru octombrie au dezvăluit o scădere amplă a performanței în UE, Regatul Unit și SUA, deoarece inflația și creșterea ratelor dobânzilor afectează investițiile și consumul.

Rapoartele Flash Manufacturing PMI de la S&P Global au arătat că producția din UE a fost la nivelul de 46,6 în octombrie, în timp ce sectorul serviciilor a fost la nivelul de 48,2.

În Marea Britanie, aceleași rapoarte au arătat o producție la nivelul de 45,8, în timp ce serviciile au scăzut la 47,5, de la 50 anterior. În SUA, Global Flash US Manufacturing PMI pentru octombrie a scăzut la nivelul de 47,3 de la 49,5 luna precedentă.

Nivelurile PMI sub 50 indică o contracție a sectorului și o încetinire a economiei, în general.

Pe de altă parte, a doua economie din lume, China, a raportat o creștere economică de la an la an de 3,9% în trimestrul al treilea, cu un rezultat mai bun decât se aștepta. Produsul Intern Brut (PIB) a fost la 0,4 % în aceeași perioadă a anului trecut și a existat un consens de 3,4 % pentru trimestrul al treilea al acestui an. Cu toate acestea, PIB-ul Chinei este înca reținut de restricțiile COVID-19, care îi afectează sectorul de producție.

Evenimentele de tranzacționare importante, care vor avea loc săptămâna aceasta, încep cu raportul de astăzi, IFO Business Climate, din Germania, pentru octombrie. Se așteaptă ca indicatorul să fi scăzut la 83,3, de la 84,3 în septembrie, dar având în vedere incertitudinea declanșată de mediul de creștere a ratei dobânzii, ar putea exista surprize în rezultatele afișate.

Evenimente AUD

Miercuri, 26 octombrie, va fi publicat indicatorul de referință anual al ratei inflației din Australia pentru al treilea trimestru. Piața se așteaptă la o creștere la 7 %, față de rezultatul anterior de 6,1 %. Dacă așteptările sunt confirmate, ar putea exista o reacție din partea Reserve Bank of Australia (RBA). RBA a diminuat creșterea ratei dobânzii, dar acest lucru s-ar putea schimba dacă inflația continuă să crească.

Influență asupra CAD?

Banca Centrală a Canadei (BoC) își va anunța decizia privind rata dobânzii pe 26 octombrie. Se așteaptă ca banca centrală să își majoreze orientarea privind rata cheie a dobânzii la 4%, de la nivelul actual de 3,25%. Dacă vor exista surprize în această privință, ele ar putea influența perechile valutare ce conțin CAD.

EURO

Este o săptămână plină privind deciziile băncilor centrale. Banca Centrală Europeană (BCE) va anunța, de asemenea, o probabilă majorare a ratei dobânzii, joi 27 octombrie, cu un posibil impact asupra perechilor valutare ce conțin Euro. Se estimează că BCE își va ridica rata cheie de la nivelul actual de 1,25%, la 2%. Ca și în cazul oricărei prognoze, există posibilitatea unui rezultat diferit, așa că traderii ar trebui să își gestioneze riscul în mod corespunzător.

În cele din urmă, rapoartele US Durable Goods Orders (privind comenzile de bunuri durabile din SUA) pentru septembrie, vor fi publicate joi. Comenzile de bunuri de folosință îndelungată se așteaptă să fi crescut la 0,2% în septembrie, față de nivelul anterior, de -0,2% în august. Dacă vor apărea surprize, perechile valutare ce conțin USD ar putea fi afectate.

Te interesează tranzacționarea pe știri? Află cum funcționează această abordare cu webinarele noastre gratuite. Întâlnește și interacționează cu traderi experți. Urmărește și învață din sesiunile live de tranzacționare.

Webinare de trading gratuite Accesează webinarele live găzduite de experții noștri în tranzacționare ÎNREGISTREAZĂ-TE GRATUIT

Acest material nu conține și nu trebuie interpretat ca si cum ar conține sfaturi de investiții, recomandări de investiții, o ofertă sau o solicitare pentru orice tranzacție cu instrumente financiare. Vă rugăm să rețineți că o astfel de analiză de tranzacționare nu este un indicator de bază pentru nici o performanță actuală sau viitoare, deoarece circumstanțele se pot schimba în timp. Înainte de a lua orice decizie de investiție, ar trebui să solicitați sfatul unor consilieri financiari independenți pentru a vă asigura că înțelegeți riscurile.