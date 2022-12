De ce ratele de dobândă afectează bursele?

Săptămâna trecută, Wall Street a închis luna pe plus, toți cei trei indici majori terminând pe verde, pentru a doua lună consecutiv. Mai exact, Dow Jones, S&P 500 și Nasdaq au încheiat ședința de miercuri înregistrând câștiguri zilnice de 2,18%, 3,09% și, respectiv, 4,41%.

Creșterea de miercuri de pe Wall Street a fost declanșată de comentariile făcute de președintele Fed, Jerome Powell, în timpul unui discurs la Institutul Brookings din Washington, cu privire la perspectivele economiei SUA.

Investitorii au fost atenți asupra oricărui indiciu despre următoarele mișcări ale Rezervei Federale, înainte de următoarea întâlnirea de politică monetară, programată peste câteva săptămâni. Nu au fost dezamăgiți.

Powell a anunțat că „este logic să moderăm ritmul creșterii ratelor noastre pe măsură ce ne apropiem de nivelul necesar pentru a coborî inflația”, înainte de a adăuga: „Momentul pentru moderarea ritmului de creștere a ratelor ar putea veni în curând, odată cu întâlnirea din decembrie.”

Investitorii au aplaudat inițiativa, aceste comentarii fiind în mare măsură sincronizate cu remarcile anterioare apărute de la Fed, din ultimele săptămâni. Răspunsul de pe Wall Street a fost aproape instantaneu, deoarece toți cei trei indici majori din SUA au început să crească la scurt timp după ce Powell a urcat pe scenă.

Dar de ce sunt investitorii atât de deranjați de creșterile ratelor de dobândă? Cum și de ce afectează ele bursa?

Sursa: TradingView - Performanța trecută nu este un indicator al rezultatelor viitoare.

Inflația, ratele de dobândă și piața de capital

Ratele dobânzilor sunt cel mai important instrument pe care îl deține o bancă centrală în lupta împotriva inflației. Când inflația este ridicată, așa cum este cazul în prezent, băncile centrale ridică în mod normal ratele de dobândă, în încercarea de a readuce inflația, până la scăderea acesteia aproape de 2%.

Ratele mai mari de dobândă reduc în esență consumul și investițiile, ceea ce, la rândul său, pune presiune asupra scăderii prețurilor. În combaterea creșterii prețurilor, ratele mai mari de dobândă funcționează în mai multe moduri:

Acestea măresc costul împrumutului, ceea ce descurajează noile împrumuturi pentru achiziționarea de articole ce au costuri ridicate, cum ar fi o casă sau o mașină.

Ratele mai mari de dobândă cresc, de asemenea, costul deservirii datoriilor existente, ceea ce reduce veniturile discreționare ale consumatorilor. Mai puțin venit discreționar = mai puține cheltuieli, în special pentru articole neesențiale.

Consumatorii câștigă mai multă dobândă din economiile bancare, ceea ce îi încurajează să economisească, mai degrabă decât să cheltuiască sau să investească.

Așa cum am descris mai sus și am asistat de nenumărate ori în acest an, modificările ratelor de dobândă au un impact și asupra pieței de capital.

În general, cele două au o relație inversă. Atunci când ratele de dobândă cresc, bursa tinde să se miște în direcția opusă, și vice-versa. Dar care este logica din spate?

Creșterea ratelor de dobândă și prețurile acțiunilor

Mai sus am evidențiat modul în care ratele mai mari de dobândă reduc consumul și, în consecință, pun presiune asupra scăderii prețurilor. Am privit acest lucru strict din perspectiva consumatorului, dar ratele de dobândă afectează pe toată lumea, inclusiv companiile.

O creștere a ratelor de dobândă – și, în consecință, o creștere a costului împrumutului – afectează întreprinderile în mai multe moduri:

Costuri de operare crescute

Mai puțin capital pentru investiții în dezvoltare

O scădere a vânzărilor din cauza veniturilor discreționare mai mici și apetitului redus pentru împrumut

Să ne uităm la acestea pe rând:

Costuri de operare crescute

Marea majoritate a afacerilor vor avea în contabilitate un anumit nivel de îndatorare. Creșterea ratelor va crește costul deservirii acestei datorii, mărind costurile de operare și, ulterior, reducând profitabilitatea companiei.

Mai puține investiții în dezvoltare

O scădere a profiturilor înseamnă mai puțini bani de investit înapoi în companie, pentru dezvoltare. În plus, din cauza costului crescut al împrumuturilor, companiile pot fi mai puțin dispuse să-și majoreze sau să facă credite în scopuri de investiții.

O scădere a vânzărilor

Creșterea ratelor de dobândă înseamnă: consumatorii au mai puțini bani de cheltuit, deci consumă mai puțin. Cine suportă consecințele acestui lucru? Companiile.

Consumul mai mic se traduce în mod natural în vânzări mai mici, ceea ce duce la încasări mai mici și, ulterior, la profituri mai mici. Acest lucru întărește efectul descris mai sus. Pe lângă creșterea costurilor de operare, care afectează profiturile, are loc și o scădere a vânzărilor și chiar mai puțin capital va fi disponibil pentru investiții în dezvoltare.

Şi ce dacă?

Profitul redus și investițiile mai mici în dezvoltare reduc fluxul de numerar estimat al unei companii. Acest lucru face ca o companie să fie mai puțin atractivă ca investiție. Acționarii existenți pot să-și vândă pachetul de acțiuni, iar potențialii investitori pot căuta o altă destinație pentru capitalul lor, provocând scăderea prețului acțiunii.

Desigur, în urma unei creșteri a ratelor de dobândă, va trece ceva timp până lucrurile descrise anterior să intre în efect. Cu toate acestea, bursa nu așteaptă aceste consecințe să se întâmple, ci le anticipează și se adaptează.

Din acest motiv, orice semn că va exista o modificare a ratelor de dobândă va provoca, de obicei, o reacție pe bursă, pe măsură ce investitorii încearcă să capitalizeze pe rezultatul anticipat. Astfel, ieri, am văzut o reacție foarte bună pe Wall Street, deoarece investitorii au analizat comentariile lui Powell privind creșterile ratelor de dobândă.

Deși aparent ratele vor continua să crească, faptul că aceste creșteri vor fi mai reduse decât creșterile anterioare a fost suficient pentru a îmbunătăți sentimentul în rândul investitorilor.

Acest material nu conține și nu trebuie interpretat ca si cum ar conține sfaturi de investiții, recomandări de investiții, o ofertă sau o solicitare pentru orice tranzacție cu instrumente financiare. Vă rugăm să rețineți că o astfel de analiză de tranzacționare nu este un indicator de bază pentru nici o performanță actuală sau viitoare, deoarece circumstanțele se pot schimba în timp. Înainte de a lua orice decizie de investiție, ar trebui să solicitați sfatul unor consilieri financiari independenți pentru a vă asigura că înțelegeți riscurile.