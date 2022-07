Ce Ar Putea Urma pentru EURUSD?

Iulie 13, 2022 13:13

Forțele macroeconomice rareori induc în eroare, influențând monedele naționale mai mult decât ți-ai putea imagina. Sinergia inflației ridicate, viitoarelor creșteri ale ratelor dobânzilor și conflictelor geopolitice pare să aibă un efect mai puțin pozitiv asupra perspectivelor zonei euro. Pe 12 iulie EURUSD s-a depreciat până la 0,99997, pe măsură ce sentimentul bearish a început să se facă simțit în cadrul monedei unice.

Asta nu înseamnă că USD nu se confruntă cu influențe macroeconomice similare. Conflictul din Ucraina, inflația ridicată și recesiunea iminentă încordează sentimentele și tulbură perspectivele. Diferența este aceea că USD s-a întărit prin prisma acțiunilor anterioare ale Rezervei Federale care au vizat domolirea inflației, iar ca activ de refugiu, activele denominate în USD concurează cu Gold, CHF și JPY. În plus, piața muncii din SUA continuă să dea dovadă de reziliență.

O perspectivă pozitivă pentru EURUSD este acea că, probabil, exporturile europene vor fi competitive, având în vedere cursul de schimb favorabil pentru perechile valutare cu EUR.

Deci, ce ar putea urma pentru EURUSD? Iată câteva posibilități:

O perioadă de paritate sau apropiată de aceasta, pe un termen scurt sau mediu.

O perioadă de slăbiciune, pe termen scurt, înainte de majorarea ratei dobânzii de către BCE.

După majorarea ratei dobânzii, preconizată pentru data de 21 iulie, EUR ar putea primi sprijin.

Tendințele macroeconomice discutate au început la mijlocul primului trimestru. Inflația ridicată declanșată de conflictul din Ucraina și de redresarea COVID-19 a dus la creșteri ale ratei dobânzii în SUA, ceea ce a catalizat temeri legate de recesiune, dar și o contracție a PIB-ului în ultima parte a celui de-al doilea trimestru.

Cursul pe termen scurt al USD ar putea fi, de asemenea, afectat de creșterea PIB-ului în al doilea trimestru. Dacă există două trimestre de creștere negativă, ele se traduc printr-o recesiune tehnică. Publicarea PIB-ului pentru SUA este stabilită pentru data de 28 iulie, la o săptămână după ședința de politică monetară a BCE.

SUA publică astăzi cele mai recente valori de referință ale inflației. Indicele lunar Consumer Price Index (CPI), din care sunt exceptate alimentele și energia, este de așteptat să fi scăzut de la 6 la sută în mai la 5,8 la sută în iunie. Orice rezultate neașteptate ar putea determina creșterea volatilității în rândul perechilor valutare care includ USD.

Referitor alte știri de tranzacționare, Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) a ridicat orientările sale cheie privind rata dobânzii la 2,5 la sută, așa cum era de așteptat. Tot astăzi Bank of Canada (BoC) este de așteptat să crească și ea rata dobânzii de referință de la 1,5 la sută la 2,25 la sută.

