Cellnex continuă să se extindă cu o achiziție majoră

Iulie 09, 2021 16:08

Cellnex, principalul operator de infrastructuri de telecomunicații fără fir din Europa, a anunțat că își continuă expansiunea europeană prin achiziționarea companiei poloneze Polkomtel Infrastruktura.

Este filiala de infrastructură de telecomunicații a grupului Cyfrowy Polsat. Prin această achiziție, Cellnex va adăuga încă 7000 de antene în portofoliul său. Vestea vine la doar câteva zile după ce compania a finalizat achiziția a 9100 de antene de la CK Hutchinso în Italia.

Prin această achiziție, Polonia devine una dintre principalele piețe ale companiei, unde se așteaptă ca Cellnex să investească încă 600 de milioane de euro în următorii 10 ani pentru implementarea rețelelor 5G.

Costul total al acestei operațiuni este de 1,6 miliarde de euro, pe care compania o va finanța din lichiditățile sale excedentare. Se preconizează că această achiziție va avea un impact pozitiv de 330 de milioane de euro asupra EBITDA al grupului.

Rezultatele pozitive ale companiei nu au trecut neobservate de investitori. Compania a prezentat în ultimele 8 raportări financiare, creșteri de aproape 10% ale veniturilor sale trimestriale.

Sursa: Admirals MetaTrader 5, grafic lunar Cellnex. Interval: 1 mai 2015 - 9 iulie 2021. Vă rugăm să rețineți: performanța anterioară nu este un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.

Evoluția din ultimii 5 ani:

2020: 37.32 %

2019: 94.40 %

2018: - 2.13 %

2017: 37.63 %

2016: -20.77 %

În graficul lunar al acțiunilor Cellnex este evidentă formarea unui pattern pennant.

Această model este caracterizată de faptul că, după o perioadă prelungită de creștere, unii traderi aleg să își ajusteze profiturile înainte de a relua mișcarea.

O astfel de ajustare a profitului are ca rezultat, de obicei, un triunghi simetric, deși în acest caz cumpărătorii nu au permis ca valoarea să scadă sub 44,72 euro. Odată cu ultimul impuls bullish, cumpărătorii au reușit să străpungă rezistența acestui triunghi, astfel încât am putea asista la un raliu bullish în lunile următoare, conform acestei formațiuni, care ar putea determina prețul acțiunilor Cellnex să atingă nivelul de 83,10 euro.

