3 moduri de a urmări știrile de tranzacționare pe platformele de social media

Decembrie 23, 2022 17:42

Sunt platformele de social media surse de încredere pentru știrile de tranzacționare?

Aceasta este o întrebare bună, având în vedere acoperirea și influența platformelor de social media în secolul 21. Twitter are 400 de milioane de utilizatori, iar Facebook are un uluitor 2,9 miliarde de utilizatori activi la ultima numărătoare. Rețeaua de afaceri LinkedIn se mândrește cu 756 de milioane de utilizatori, iar YouTube are 2,3 miliarde de utilizatori. Aproape jumătate dintre americani citesc știri pe rețelele de socializare. Acest lucru spune multe despre cantitatea mare de informații disponibile și despre necesitatea de a sta conectat și de a rămâne informat.

Majoritatea portalurilor de știri financiare consacrate sunt active pe rețelele sociale și nu este neobișnuit ca traderii să audă mai întâi pe Twitter sau Facebook știrile care influențează piața. Totuși, indiferent de cât de repede circulă informațiile pe rețelele sociale prin distribuiri și comentarii, există diferențe mari între o sursă de știri calificată și o sursă de știri necalificată.

La fel de importante precum știrile sunt reacțiile pieței la știri. Reacțiile pieței se pot manifesta pe platformele de socializare în timp real, oferind informații vitale despre factorul uman și emoțiile declanșate de schimbările surprinzătoare.

Deoarece companiile de social media au devenit o parte integrantă a mass-mediei iar unele dintre ele, cum ar fi Meta Platforms, sunt companii cu un capital considerabil, iată trei posibile modalități de a aborda știrile financiare de pe aceste platforme.

Analiza calității sursei

Este vital să luăm în considerare calitatea sursei, întrebându-ne dacă informațiile provin dintr-o publicație financiară respectată sau dintr-o altă sursă de încredere. Când știrea este suficient de semnificativă pentru a deveni virală, aceasta va fi distribuită pe mii de conturi conectate. Verifică articolul în ceea ce privește acuratețea datelor.

Odată ce ai găsit articolul original, verifică-i sursele citate, pentru a înțelege cât de bine sunt întemeiate faptele/datele. De exemplu, articolul despre Elon Musk - dacă va renunța la Twitter - sursa principală ar fi un citat direct de la Elon Musk.

În prezent Elon Musk este CEO al Twitter și are un cont urmărit de peste 100 de milioane de utilizatori, ceea ce înseamnă că tweet-urile sale reprezintă o sursă primară de informații. Unul dintre aspecte este să te asiguri asupra autenticității contului pe care îl urmărești, că este contul autentic al lui Elon Musk, deoarece există multe imitații. Aceasta este o problemă comună pe platformele de social media și un lucru ce trebuie verificat când citești știri financiare. La urma urmei, acest lider de afaceri conduce, de asemenea, o altă acțiune de top - Tesla Motors, ceea ce face important să-i urmărești contul autentic de Twitter.

Părtinirea - oglindă sau fereastră?

Există două părți ale părtinirii atunci când vizualizezi informații. O parte este favoritismul care provine din opiniile utilizatorilor rețelelor sociale, cealaltă parte provenind din părtinirea spectatorului. Filtrarea faptelor prin sita de conștientizare a părtinirii proprii și ale altora poate fi utilă în descoperirea informațiilor relevante.

De exemplu, o poveste în curs de desfășurare despre viziunea fondatorului Facebook - Mark Zuckerberg - asupra Metaversului are nenumărate opinii de la observatori experți în realitatea virtuală și de la publicații în domeniul tehnologiei. Este posibil ca aceste opinii să fie distribuite pe conturile rețelelor sociale ale publicațiilor, printre care unele ar putea fi foarte influente. Deși opiniile ar putea fi valide, ele pot fi confirmate verificând contul de Facebook al lui Mark Zuckerberg pentru informații directe de la sursă.

Mark Zuckerberg postează informații și despre alte canale de social media ale Meta Platforms - WhatsApp și Instagram. Postările sunt o fereastră către strategia companiei și o oglindă a obiectivelor sale ca CEO. Unele dintre postările lui Mark Zuckerberg ar putea fi suficient de semnificative pentru a muta prețul acțiunilor companiei, așa că merită să fii cu ochii pe actualizările sale de pe Facebook.

Evenimente geopolitice și de sănătate publică

Evenimentele geopolitice și de sănătate publică pot influența piețele, iar în era rețelelor sociale știrile provin adesea din surse de bază, de la oamenii care locuiesc în țara afectată. Impactul COVID-19 asupra diferitelor comunități a fost împărtășit pe scară largă pe rețelele sociale, ca exemplu. Penuria de alimente a fost evidențiată pe măsură ce lanțurile de aprovizionare au fost întrerupte. Distribuția vaccinurilor a fost comunicată de marile companii farmaceutice, într-un alt exemplu.

Informațiile pe care le vedeți pe rețelele sociale pot fi verificate pe Știrile Google și confirmate citind cel puțin o altă sursă de încredere. Aceasta ar putea fi comunicatul de presă original al unei companii farmaceutice sau un articol de la o firmă media consacrată.

În concluzie, platformele de social media sunt o sursă importantă de știri de tranzacționare, cu o condiție - să verifici și alte surse de încredere și să ai în vedere conștientizarea părtinirii și posibilitatea de a fi indus în eroare de informații provenite din surse false.

Te interesează tranzacționarea pe știri macroeconomice? Află cum funcționează această abordare cu webinarele noastre gratuite. Întâlnește și interacționează cu traderi experimentați. Urmărește și învață din sesiunile live de tranzacționare.

Webinare de trading gratuite Accesează webinarele live găzduite de experții noștri în tranzacționare ÎNREGISTREAZĂ-TE GRATUIT

Acest material nu conține și nu trebuie interpretat ca si cum ar conține sfaturi de investiții, recomandări de investiții, o ofertă sau o solicitare pentru orice tranzacție cu instrumente financiare. Vă rugăm să rețineți că o astfel de analiză de tranzacționare nu este un indicator de bază pentru nici o performanță actuală sau viitoare, deoarece circumstanțele se pot schimba în timp. Înainte de a lua orice decizie de investiție, ar trebui să solicitați sfatul unor consilieri financiari independenți pentru a vă asigura că înțelegeți riscurile.