Perspectiva săptămânală a piețelor ▶ Cifrele privind inflația, în centrul atenției

Septembrie 13, 2021 09:28

În această săptămână, cele mai importante știri economice vor fi cele referitoare la rata inflației. Datele privind IPC (inflația prețurilor de consum) din SUA vor fi publicate marți, 14 septembrie, la ora 13.30. (BST), datele IPC din Marea Britanie vor fi publicate miercuri, 15 septembrie, la ora 07.00. (BST), urmând ca vineri, la ora 13.30 (BST), să fie publicate datele IPC din Canada.

Băncile centrale au misiunea de a menține inflația în jurul unui anumit nivel, ceea ce le influențează deciziile privind politica monetară. În condițiile în care inflația este în creștere la nivel mondial din cauza redeschiderii economice și a dificultăților de aprovizionare, traderii se întreabă ce bancă centrală va acționa prima pentru a evita ca inflația să scape de sub control.

De asemenea, traderii își vor îndrepta atenția asupra ratei de ocupare a forței de muncă din Australia, joi, 16 septembrie, precum și asupra datelor privind vânzările de retail din SUA, care vor fi publicate în cursul zilei de joi, la ora 13.30 BST. Având în vedere că urmează să fie publicate date atât de importante, dolarul american va fi moneda de urmărit în această săptămână.

Puteți afla mai multe despre unele dintre temele globale care afectează piețele în această selecție de articole educaționale:

Calendar Forex săptămânal

Sursa: Calendarul Forex oferit de Admirals

Știați că de trei ori pe săptămână, trei traderi profesioniști vorbesc în direct despre piețe și vă arată cum puteți să identificați potențiale oportunități de tranzacționare? Rezervați-vă un loc gratuit la webinarul Admirals Spotlight făcând clic pe bannerul de mai jos!

Radarul Traderului - Inflația din SUA

Marți, 14 septembrie, Biroul de Statistică a Muncii va publica cel mai recent raport privind IPC. Inflația este considerată unul dintre cei mai importanți indicatori privind fluxurile valutare, deoarece prețurile mai mari pot determina o bancă centrală să majoreze ratele dobânzilor.

Dificultățile de aprovizionare de la nivel mondial cauzate de Covid-19 au determinat creșterea prețurilor în diferite sectoare din mai multe regiuni. Cele mai recente cifre PMI indică, de asemenea, că lanțul de aprovizionare este în curs de deteriorare, iar costurile de transport maritim se află la niveluri aproape record.

Luna aceasta, piața a fost dezamăgită de faptul că Fed nu a anunțat planurile de reducere a măsurilor de stimulare pentru a relansa economia. Datele publicate săptămâna aceasta ar putea fi un motiv pentru ca Fed să își schimbe poziția și să anunțe o eventuală reducere în noiembrie, ceea ce ar putea determina creșterea dolarului american.

Sursa: Admirals MetaTrader 5, grafic lunar USDX. Interval: 1 iulie 2013 - 10 septembrie 2021. Vă rugăm să rețineți: performanța anterioară nu este un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.

În graficul lunar al prețului indicelui dolarului american, prezentat mai sus, este evident interval de tranzacționare pe termen lung cuprins între linia orizontală superioară de rezistență și cea inferioară de suport. Deși prețul a sărit recent de la nivelul de suport inferior, mișcarea ascendentă a fost limitată de linia de rezistență descendentă, după cum se poate observa în graficul de mai sus.

În ultimele câteva luni, prețul a evoluat într-un interval lateral, deoarece traderii au primit atât date economice americane pozitive, cât și negative. În funcție de datele din această săptămână, este posibil ca prețul să înceapă o mișcare direcțională și să se stabilească o tendință pe termen lung.

Dacă vă simțiți inspirați și vă pregătiți să tranzacționați live pe piață, puteți deschide un cont de tranzacționare live făcând clic pe bannerul de mai jos și să accesați o gamă impresionantă de funcții de tranzacționare pentru a vă sprijini în activitatea dvs. de tranzacționare.

Piețele de capital și indicii bursieri

În timp ce piața bursieră s-a concentrat pe tranzacționarea TINA (There Is No Alternative), investitorii încep să se teamă de evaluările ridicate ale pieței bursiere americane, în special în sectorul tehnologic.

În ultimele luni, indicii europeni au continuat să se tranzacționeze în range, deoarece atenția traderilor s-a îndreptat asupra pieței bursiere americane. Cu toate acestea, săptămâna trecută s-a încheiat cu indicii bursieri americani pe roșu, ceea ce ar putea reprezenta începutul unei corecții foarte așteptate.

Sursa: Admirals MetaTrader 5, grafic zilnic S&P 500. Interval: 11 decembrie 2020 - 10 septembrie 2021. Vă rugăm să rețineți: performanța anterioară nu este un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.

Performanța din ultimii cinci ani a indicelui S&P 500:

2020: +16,17%;

2019: +29,09%;

2018 -5,96%;

2017: +19,08%;

2016: +8,80%.

Mediile mobile prezentate în graficul de mai sus confirmă tendința ascendentă generală a indicelui bursier S&P 500. Cumpărătorii au intervenit frecvent în jurul mediei mobile exponențiale de 50 de perioade (linia roșie). În prezent, prețul este în curs de corecție și se retrage spre această medie mobilă.

Va fi interesant de urmărit evoluția prețului în jurul acestui nivel și dacă cumpărătorii vor mai fi interesați să "cumpere la prețuri mici" în timpul unei luni care este caracterizată de o tendință sezonieră bearish. Direcția dolarului american și știrile din această săptămână ar putea avea un impact important în acest sens.

Știați că puteți utiliza indicatorul Trading Central Technical Ideas Lookup pentru a găsi idei de tranzacționare aplicabile acestui activ dar și pe alte mii de instrumente Forex, acțiuni, indici, mărfuri și multe altele?

Puteți obține acest indicator complet GRATUIT prin actualizarea platformei de tranzacționare MetaTrader 5 la Ediția Supremă, care vă este oferită exclusiv de Admirals. Veți primi, de asemenea, o gamă întreagă de unelte avansate de tranzacționare, cum ar fi indicatori de corelație și de sentiment!

Începeți descărcarea gratuită făcând clic pe bannerul de mai jos chiar astăzi:

INFORMAȚII DESPRE MATERIALELE ANALITICE:

Datele furnizate oferă informații suplimentare cu privire la toate analizele, estimările, prognozele, analizele de piață, perspectivele săptămânale sau alte evaluări sau informații similare (în continuare, „Analiză”) publicate pe site-urile firmelor de investiții Admirals care operează sub marca comercială Admirals (în continuare, „Admiral Markets”). Înainte de a lua orice decizie de investiții, vă rugăm să acordați o atenție deosebită următoarelor aspecte: