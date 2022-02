Disney regista uma receita recorde e um forte crescimento de assinantes

Fevereiro 10, 2022 21:47

Hoje, às 13:30 GMT, o mercado irá observar atentamente os EUA enquanto divulgam os seus últimos números da taxa de inflação, com o IPC previsto para subir 7,3%.

Embora seja amplamente antecipado que a Reserva Federal aumentará as taxas de juro em março, permanece a questão do quanto serão aumentadas. A maioria espera um aumento de 25 pontos base, mas se o IPC for maior do que o esperado, muitos questionarão se a mão do Fed será forçada a elevar as taxas em 50 pontos base.

Enquanto isso, continuamos com o período de resultados e ontem à noite foi a vez da Disney, que divulgou resultados melhores do que o esperado para o primeiro trimestre fiscal.

A receita total aumentou 34% em termos homólogos (YOY) para $21,82 biliões, superando os $20,27 biliões previstos, enquanto o Earning per Share (EPS) aumentou mais de 230% (YOY) para $1,06, superando significativamente os $0,73 previstos.

Graças a um abrandamento nas restrições sociais e uma recuperação nas viagens, a Disney registou uma receita e receita operacional recordes nos seus parques temáticos e resorts, com a receita total do seu setor de Parques, Experiências e Produtos a mais do que duplicar.

Embora sejam esperados resultados positivos de uma empresa do calibre da Disney, o que surpreendeu foi o forte crescimento das assinaturas do Disney+.

Com menos restrições sociais em vigor e a Netflix a prever recentemente uma desaceleração no seu próprio crescimento de assinantes, muitos questionaram o que o futuro reserva para os serviços de streaming. No entanto, os resultados positivos da Disney devem ajudar a devolver a confiança dos investidores neste setor.

Não apenas o número de assinantes pagos do Disney+ aumentou em 11,8 milhões (37% YOY), superando as expectativas dos analistas de cerca de 7 milhões, mas a empresa também previu um crescimento mais forte de assinaturas no segundo semestre de seu ano.

Em resposta a estes resultados positivos, o preço das ações da Disney subiu quase 8% nas negociações de pré-mercado nesta manhã.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – The Walt Disney Co. Gráfico Diário. Período: 10 de junho de 2021 – 9 de fevereiro de 2022. Data da captura: 10 de fevereiro de 2022. Note que o desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – The Walt Disney Co. Gráfico Semanal. Período: 9 de agosto de 2015 – 9 de fevereiro de 2022. Data da captura: 10 de fevereiro de 2022. Note que o desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

