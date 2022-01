Todos os olhos postos na Reserva Federal

Janeiro 26, 2022 22:51

Hoje, às 19:00 GMT, a Reserva Federal dos EUA deverá divulgar a sua última decisão política após uma reunião de dois dias em que o aumento da inflação terá sido, sem dúvida, o principal tema discutido.

Com a inflação norte-americana próxima de um máximo histórico de 40 anos, espera-se que o Fed indique planos para aumentar as taxas de juro na sua próxima reunião de política monetária, em março, sem se comprometerem com algo em específico

No entanto, entre o que se espera e o que realmente acontece, existe sempre alguma diferença.

Embora a inflação possa ser a principal preocupação no momento, qualquer decisão do Fed terá de pesar os atuais riscos económicos apresentados pelos receios de uma invasão russa da Ucrânia, bem como da pandemia de Covid-19. Além disso, a queda em muitas ações dos EUA desde o início do ano reflete a crescente incerteza em relação às perspectivas económicas.

O desafio para o Fed é tomar medidas suficientes para combater a inflação antes que ela se instale, tomando cuidado para não inviabilizar a recuperação económica a meio do processo.

Tal como mencionado, 2022 não começou bem para as ações dos EUA, e esta semana foi particularmente volátil em Wall Street, já que o mercado tenta refletir no preço as ações antecipadas do Fed.

O S&P 500, um dos índices de referência essenciais para o mercado de ações dos EUA, caiu 8,6% desde o inicio do ano. O Nasdaq 100 das tecnológicas caiu 13,3% no mesmo período, já que as ações de tecnologia encontram-se especialmente vulneráveis à atual onda de incerteza.

No entanto, o atormentado setor de tecnologia provavelmente será tranquilizado pela forte previsão de receita da Microsoft para o trimestre atual, divulgada ontem, o que levou as ações da Microsoft a subir quase 4% nas negociações pré-mercado.

Deste lado do Atlântico, o dia começou bem no mercado de ações, apesar das crescentes preocupações na Europa Oriental. Os principais índices europeus estão todos em alta no momento da redação deste artigo, com o DAX 40, FTSE 100 e o Euro Stoxx 50 a subir cerca de 2%, 1,7% e 2,1%, respetivamente.

Os traders devem ter cuidado com o aumento da volatilidade nos mercados antes do anúncio do Fed ainda hoje. Embora seja improvável que saibamos de quaisquer planos concretos, um tom mais agressivo do Fed (ou seja, a sua principal preocupação é reduzir a inflação) pode desencadear mais vendas durante a sessão de hoje nos EUA.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – SP500 Gráfico Diário. Intervalo: 1 junho 2021 – 25 janeiro 2022. Registo: 26 janeiro 2022. O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – SP500 Gráfico Semanal. Intervalo: 2 agosto 2015 – 25 janeiro 2022. Registo: 26 janeiro 2022. O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

