Wall Street cai à medida que os preços altos do petróleo alimentam mais incertezas

Março 08, 2022 21:43

No anúncio de segunda-feira, a incerteza voltou a fazer-se sentir nos mercados financeiros, e não faltaram pontos de discussão.

Começamos com o rublo russo, que começou esta semana de forma semelhante à anterior. Ao longo da semana passada, o rublo caiu mais de 23% em relação ao dólar e, ontem, a moeda russa encerrou a sessão com uma perda de 26,82% em um único dia frente ao dólar, em um mercado cada vez mais ilíquido.

Com uma incerteza contínua, o ouro favorito dos 'safe havens' tem vindo a subir de forma constante, subindo mais de 10% desde o início de fevereiro e fazendo com que muitos questionem quando, e não se, o metal precioso brilhante mais uma vez quebraria acima de $2.000 a onça. Aconteceu ontem, com o ouro a tocar brevemente nos $2.002,40, antes de recuar abaixo do importante nível de $2.000.

No entanto, é outra a mercadoria que continua a roubar a maioria dos destaques, e é para essa mercadoria que agora voltamos a nossa atenção. Petróleo.

O petróleo bruto continua o seu aumento implacável, com o petróleo Brent a ser negociado brevemente acima de $140 por barril no domingo pela primeira vez desde 2008. Este ficou abaixo desse nível à medida que a sessão avançava, mas permanece em alta de quase 40% desde o início de fevereiro. O petróleo WTI, outra referência global para o petróleo bruto, ganhou mais de 35% no mesmo período.

Esse aumento nos preços do petróleo está a alimentar a incerteza no mercado de ações, já que os investidores estão cada vez mais preocupados com a perspectiva de uma inflação já alta se tornar ainda mais alta. À medida que o petróleo se torna mais caro, os custos dos 'inputs' aumentam para as empresas, que repassam o aumento dos custos aos consumidores, pressionando os preços para cima.

Este desconforto foi evidente em Wall Street ontem, com o Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq Composite caindo 2,37%, 2,95% e 3,62%, respectivamente, levando as perdas no acumulado do ano para 9,7%, 11,9% e 18%.

Embora os preços altos do petróleo possam estar a aumentar as preocupações atuais dos investidores, muitas ações de petróleo e gás provavelmente irão beneficiar do recente aumento dos preços. Uma dessas empresas, a Occidental Petroleum, chegou às manchetes ontem graças a um novo investidor de alto nível.

Entre quarta e sexta-feira da semana passada, a lendária Berkshire Hathaway, de Warren Buffet, comprou 61,4 milhões de ações da empresa, por um total de cerca de $5,1 biliões. A Berkshire já possuía $10 bilhões em ações preferenciais da empresa antes de seu último investimento.

A grande compra sugere que a Berkshire Hathaway, que também detém uma participação de mais de $6 biliões na gigante petrolífera Chevron, está a preparar-se para que os preços do petróleo permaneçam altos e possivelmente subam ainda mais no futuro.

As ações da Occidental Petroleum, que subiram quase 45% na semana passada, caíram 1,37% durante a sessão de ontem.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – Occidental Petroleum Gráfico Diário. Período: 2 de julho de 2021 a 7 de março de 2022. Data da captura: 7 de março de 2022. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – Gráfico Semanal da Occidental Petroleum. Período: 23 de agosto de 2015 – 7 de março de 2022. Data da captura: 7 de março de 2022. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

