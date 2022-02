Facebook cai novamente enquanto Peloton aumenta em conversas sobre takeover

Fevereiro 08, 2022 21:09

Na semana passada, quinta-feira, a capitalização de mercado da Meta Platforms, proprietária do Facebook, caiu $237 biliões, a maior perda registada num único dia para uma empresa americana.

Este recorde indesejado aconteceu depois do preço das ações da Meta cair mais de 26% após resultados trimestrais decepcionantes e uma previsão fraca para o trimestre atual. Ontem, os problemas da gigante de social media continuaram com o preço das ações a cair mais 5,14% durante a sessão, fechando no seu nível mais baixo desde junho de 2020.

Desfrutando de um dia mais positivo estava a fabricante de bicicletas ergométricas Peloton Interactive, cujo preço das ações subiu quase 21% ontem, a meio de relatos de interesse de aquisição da Nike e da Amazon.

A Peloton desfrutou de um aumento de popularidade durante a pandemia, tornando-se uma das maiores histórias de sucesso durante o confinamento porque as suas bicicletas foram compradas por pessoas que estavam por casa. Esse aumento de popularidade refletiu-se no preço das suas ações, que disparou mais de 430% em 2020.

No entanto, à medida que os ginásios reabriram e os produtos rivais entraram no mercado, a procura pelos produtos da empresa diminuiu e, com ela, a sua riqueza. Desde que fechou em máximo histórico em janeiro de 2021, o preço das ações caiu mais de 80%, praticamente anulando todos os ganhos registados durante a pandemia.

Embora não tenha havido uma resposta oficial de nenhuma das empresas envolvidas, houve relatos de que a Nike e a Amazon estão a considerar ofertas separadas para a fabricante de bicicletas ergométricas, e isso foi suficiente para despertar o interesse dos investidores ontem.

Os relatórios de aquisição ocorrem apenas duas semanas depois do investidor ativista Blackwells Capital expressou o seu desejo de que a Peloton demitisse o seu CEO e considerasse colocar seus negócios à venda.

A Peloton deverá divulgar os seus resultados trimestrais hoje após o fecho do mercado (21:00 GMT) e os investidores estarão a procurar dicas sobre se a empresa está aberta a propostas.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – Peloton Interactive Gráfico Diário. Intervalo: 7 junho 2021 – 7 fevereiro 2022. Registo: 7 fevereiro 2022. O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – Peloton Interactive Gráfico Diário. Intervalo: 23 março 2020 – 7 fevereiro 2022. Registo: 7 fevereiro 2022. O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

