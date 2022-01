Queda das ações dos EUA, seguida de recuperação, à medida que a incerteza domina

Janeiro 25, 2022 22:40

Em geral, os mercados de ações tiveram ontem um dia frenético, com todos os principais índices europeus em queda.

A incerteza já atormentou os mercados antes da reunião política da Reserva Federal desta semana, mas foi fortemente exacerbado pela perspectiva iminente de guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

Este ponto está perfeitamente ilustrado no CBOE Volatility Index (VIX), às vezes chamado de "índice de medo", que é usado para medir a ansiedade dos investidores nos mercados dos EUA. Ontem, o VIX subiu 3,64% fechando a sessão em 29,90; no entanto, o índice atingiu um máximo do dia de 38,94, o seu nível mais alto desde novembro de 2020. A volatilidade geralmente é considerada alta quando o nível VIX está acima de 20.

Na segunda-feira, soubemos que tanto o Reino Unido quanto os EUA chamaram de volta certos funcionários das embaixadas de Kiev; A NATO também anunciou que estava a reforçar as suas fronteiras orientais devido à tensão que está a escalar. A crescente ansiedade proveniente das notícias que são cada vez mais negativas, provocou a venda de muitas ações.

A FTSE 100, DAX 40, CAC 40 e IBEX 35 caíram respetivamente 2.63%, 3.80%, 3.97% e 3.18% durante as negociações.

Em Wall Street, que passou a maior parte da sessão no vermelho, conseguiu recuperar notavelmente as perdas, com os principais índices a fechar em território positivo. O S&P 500, que caiu quase 4% no próprio dia, encerrou o mesmo com máximo de 0,36%.

As ações de tecnologia continuaram a suportar o peso da incerteza, primeiro arrastando Wall Street para baixo, mas depois a ajudar na sua recuperação, à medida que os investidores compravam a queda. Embora nem todas as ações de tecnologia tenham fechado o dia com ganhos.

Uma ação de tecnologia que está a ter um momento particularmente difícil é a Netflix. Depois de atingir um máximo histórico em novembro, a gigante do streaming caiu mais de 40%.

Na sexta-feira, a Netflix caiu 21,8% após um fraco crescimento de assinantes previsto para o primeiro trimestre de 2022. Os analistas previam anteriormente que a Netflix adicionaria 5,9 milhões de assinantes entre janeiro e o final de março mas, na semana passada, a Netflix projectou que, de fato, somam menos da metade desse número - apenas 2,5 milhões.

Ontem, a plataforma de streaming caiu mais de 2,6% depois do analista da Jeffries, Andrew Uerkwitz, baixar a avaliação da plataforma de "comprar" para "manter" e reduzir o seu preço-alvo de $737 para $415, em parte em resposta aos números de sexta-feira.

A Netflix foi uma das ações de 'ficar em casa' com melhor desempenho durante a pandemia, no entanto, o seu desempenho nos últimos meses fez com que ela voltasse mais ao menos aos níveis pré-pandemia. À medida que as restrições de Covid-19 em todo o mundo abrandam, os investidores parecem ter pouca confiança de que a Netflix possa voltar ao excepcional crescimento rápido alcançado durante os tempos de confinamento.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – Netflix Gráfico Diário. Intervalo: 24 maio 2021 – 24 janeiro 2022. Registo: 24 janeiro 2022. O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – Netflix Gráfico Semanal. Intervalo: 5 julho 2015 – 24 janeiro 2022. Registo: 24 janeiro 2022. O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

Negoceie CFDs de ações com a Admirals

Com uma conta Trade.MT5 da Admirals, pode negociar Contratos por Diferença (CFDs) da Netflix e mais de 3.000 outras ações de todo o mundo! Os CFDs permitem que os traders tentem lucrar com os preços em alta e em queda, enquanto também beneficiam do uso de alavancagem. Clique no banner abaixo para abrir uma conta hoje:

INFORMAÇÃO SOBRE MATERIAIS ANALÍTICOS:

Aviso: Os dados fornecidos fornecem informações adicionais sobre todas as análises, estimativas, prognósticos, previsões ou outras avaliações ou informações similares (doravante "Análise") publicadas nos websites das empresas de investimento da Admirals. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, preste muita atenção ao seguinte: