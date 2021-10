Embora o preço das ações da Amazon (AMZN) tenha subido mais de 135% desde a baixa da pandemia, Wall Street está a ficar cada vez mais otimista com o preço das ações do gigante do comércio online.

Dados de analistas recolhidos pela Nasdaq.com, oferecendo um preço-alvo de 12 meses para a AMZN, mostram a estimativa mais alta de $5000 dólares por ação, com um preço-alvo médio de $4196 dólares.

Ambas as estimativas representam um potencial relevante para os níveis actuais, sendo assim uma ação a ter em conta.

Ação: Amazon Inc Bolsa de Valores: NASDAQ Símbolo para Conta Invest.MT5: AMZN Símbolo para Conta Trade.MT5: #AMZN CFD Data da recomendação: 22 outubro 2021 Intervalo temporal: 6 - 12 meses Valor de entrada: $3,560 Valor estimado: $5,000 Nível Stop Loss: $3,160 Tamanho posição: Max 2% Risco: Alto

* A conta Invest.MT5 permite comprar ações reais e ações de 15 das maiores bolsas de valores do mundo

* A conta Trade.MT5 permite que especule sobre a direção do preço das ações e CFDs de ações. Isto significa que poderá negociar com posições longas e curtas tirando partido da alta e queda de preços.

Fonte: Admirals Especificações do Contrato

Porquê negociar a Amazon?

Existem várias motivos pelos quais Wall Street está mais otimista em relação às ações.

Motivo 1: Vantagem sazonal devido aos feriados

Em média, novembro é o mês mais otimista para o preço das ações da Amazon. Não só porque existem mais compradores a usar a Amazon para o dia de Açāo de Graças e as compras de Natal, como também há um aumento da receita devido às vendas do Prime Day.

Motivo 2: Aumento da subscrição Prime

Existem rumores a circular em Wall Street de que a Amazon poderia aumentar o custo do seu serviço de assinatura em 2022. Um aumento de $20 dólares para os seus 150 milhões de membros nos EUA geraria $3 biliões que iriam diretos para a receita operacional da empresa, ajudando a elevar o seu lucro antes de impostos.

Motivo 3: Planos para contratar 55 mil novos empregados significa mais crescimento

Um em cada 153 trabalhadores nos EUA é empregado da Amazon. Este número deve aumentar à medida que a Amazon anunciou planos para uma onda massiva de contratações. Assim, isso significa que a empresa está seriamente a pensar no crescimento, que é um tema do interesse dos investidores.

Motivo 4: A Amazon é muito diversificada

A Amazon posicionou-se de maneira inteligente no sistema económico mundial. Embora tenha começado como um negócio de comércio online, a empresa agora é líder em muitos outros setores importantes.

No último trimestre, o negócio em cloud, Amazon Web Services (AWS), fez parte de quase 15% da receita total da empresa. A empresa também está envolvida no desenvolvimento de veículos autónomos, entrega de alimentos, supermercados e internet.

Um Exemplo de Ideia de Trading para a Amazon

Um exemplo de uma ideia de trading para a Amazon poderá ser a seguinte:

Comprar a ação numa quebra a partir de $3560. Ter como algo a maior estimativa feita por ratings de analistas de $5000. Colocar uma stop loss de proteção nos $3160. Manter o risco baixo num máximo de 2% do total da sua conta. Duração = 6 – 12 meses Se comprar 1 ação da Amazon: Se o objectivo é atingido = $1440 de lucro. Se stop loss é atingido = $400 de perda.

A gestão do risco é um dos aspectos mais importantes para negociar com sucesso. Deverá sempre saber o quanto pode perder numa negociação. Os números do exemplo acima foram calculados usando a Calculadora de Negociação da Admirals, que permite visualizar qual poderia ser o seu lucro ou perda com base nos números que inserir - um ótima ferramenta para quem negoceia!

Como comprar Ações da Amazon em 4 passos

Com a Admirals, poderá comprar ações de empresas norte-americanas, como a Amazon, com uma comissão baixa de apenas $0,02 por ação e um mínimo baixo de comissão de apenas $1.

Abrir uma conta na Admirals para aceder à Sala do Trader. Clique em Negociar numa das nossas contas reais para abrir a plataforma no browser. Procurar por Amazon na parte inferior da janela Market Watch e arrastar o símbolo para a zona de gráficos. Use a opção de negociação a um clique, ou clique no botão direito do rato e abra um solicitação de transação para inserir o tamanho da ordem, o stop loss e o nível de take profit.

Tem uma opinião diferente?

Relembramos que todas as análises e ideias de trading são baseadas nas visões pessoais e experiência do autor. Se acredita que existe uma maior probabilidade de uma queda de preço da Amazon, poderá também abrir uma posição curta numa conta de CFDs (Contratos por Diferença) que a Admirals oferece.

INFORMAÇÃO SOBRE MATERIAIS ANALÍTICOS:

Aviso: Os dados fornecidos fornecem informações adicionais sobre todas as análises, estimativas, prognósticos, previsões ou outras avaliações ou informações similares (doravante "Análise") publicadas nos websites das empresas de investimento da Admirals. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, preste muita atenção ao seguinte: