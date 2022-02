Microsoft considera uma oferta de aquisição a empresa de cibersegurança

Fevereiro 09, 2022 21:37

Os ganhos positivos da construtora britânica Barratt e da empresa farmacêutica GSK contribuíram para um forte início das ações do Reino Unido nesta manhã, com o FTSE 100 e o FTSE 250 a começarem bem.

Este início de dia otimista no Reino Unido é a continuação de um dia amplamente positivo ontem do outro lado do Atlântico. Wall Street encerrou as sessões de ontem com ganhos nos três índices de referência, impulsionados em grande parte pelos fortes desempenhos da Apple, Amazon, Microsoft e Tesla.

No entanto, não houve salvação para a Meta Platforms, proprietária do Facebook, cujo preço das ações caiu mais 2,1% durante a sessão. Este último dia de perdas significa que, em apenas quatro sessões, o preço das ações da Meta Platforms caiu quase 32%, eliminando cerca de $280 biliões da sua capitalização de mercado até agora.

Nas notícias de ontem, escrevemos sobre a fabricante de bicicletas ergométricas Peloton Interactive, cujo preço das ações aumentou 21% durante a sessão de segunda-feira ao mesmo tempo que existem relatos de interesse de aquisição da Amazon e da Nike.

Ontem, as ações da Peloton subiram novamente, desta vez em mais de 25%, depois de anunciar que o atual CEO e co-fundador, John Foley, deixaria o cargo para ser substituído por Barry McCarthy, ex-diretor financeiro do Spotify e Netflix. A Peloton anunciou ainda que demitiria aproximadamente 20% da sua força de trabalho, numa tentativa de cortar custos depois de anunciar uma perda trimestral maior do que o esperado.

Outra empresa que obteve grandes ganhos em Wall Street ontem foi a empresa de cibersegurança Mandiant.

O preço das ações da Mandiant subiu quase 18% durante a sessão, depois de surgir rumores de que a Microsoft estava a considerar uma oferta pública de aquisição da empresa e que discussões nesse sentido existiam entre as duas.

Os ataques informáticos têm aumentado nos últimos anos, e essa potencial aquisição pode ajudar a Microsoft a melhorar a proteção dos seus clientes. No ano passado, a gigante da tecnologia comprou duas outras empresas de cibersegurança e prometeu gastar $20 biliões na melhoria da segurança cibernética nos próximos cinco anos.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – Mandiant Gráfico Diário. Intervalo: 21 maio 2021 – 8 fevereiro 2022. Registo: 9 fevereiro 2022. O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – Mandiant Gráfico Diário. Intervalo: 30 abril 2018 – 8 fevereiro 2022. Registo: 9 fevereiro 2022. O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

