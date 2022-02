Ações da Meta Platforms caem após perda de ganhos e previsão fraca

Fevereiro 03, 2022 22:04

Hoje, às 12:00 GMT, o Banco da Inglaterra (BoE) anunciará a sua última decisão sobre a taxa de juro, logo após o Banco Central Europeu (BCE) às 12:45.

Embora seja esperado que o BCE deixe a política inalterada por enquanto, é fortemente esperado que o BoE anuncie um aumento nas taxas de juro pela segunda vez em muitos meses após o aumento anterior na sua última reunião de política monetária em dezembro.

Dada a atual alta taxa de inflação, 5,1% na zona do euro e 5,4% no Reino Unido, há muito foco nestas reuniões de política monetária do banco central. Os traders devem esperar uma maior volatilidade nos mercados em torno dos horários do anúncio, principalmente se os resultados forem diferentes do esperado.

Enquanto isso, a temporada de ganhos continua séria.

Sem surpresa, dado o aumento do preço do petróleo e do gás, a Shell (não mais a Royal Dutch) divulgou fortes resultados no quarto trimestre esta manhã, com o lucro no seu nível mais alto em oito anos.

Noutros lugares, após excelentes resultados da Alphabet, empresa-mãe da Google, na terça-feira, ontem foi a vez da Meta Platforms, proprietária do Facebook. Ao contrário da Alphabet, os resultados trimestrais da Meta Platforms ficaram aquém e a empresa de social media divulgou uma má previsão para o trimestre atual.

A receita total da Meta Platform no quarto trimestre cresceu 20% em termos homólogos, atingindo $33,67 biliões, superando os $33,34 biliões esperados. No entanto, devido a um grande aumento nos custos totais, o lucro por ação (EPS), que era esperado em $3,85, foi reportado como $3,67 por ação, uma queda de 5% no comparativo anual.

Além disso, pela primeira vez, os utilizadores ativos diários do Facebook caíram em relação ao trimestre anterior para 1,929 biliões, abaixo dos 1,930 biliões, enquanto os utilizadores ativos mensais permaneceram os mesmos.

Para o trimestre atual, a Meta Platforms prevê uma receita total de cerca de $27 biliões a $29 biliões, o que foi significativamente menor do que as expectativas dos analistas de $30,15 biliões. O aumento da concorrência por utilizadores e as mudanças de privacidade do iOS da Apple foram citados como razões para a previsão mais fraca do que o esperado.

Em resposta a esta notícia, o preço das ações da Meta Platforms caiu 20% nas negociações após o fecho de mercado, apagando cerca de $200 biliões da sua capitalização de mercado, e houve quedas semelhantes em outras ações de social media. Twitter, Pinterest e Snap Inc caíram cerca de 6,5%, 7% e 14%, respectivamente, nas negociações pré-mercado.

Esta noite, a última das ações da FAANG, a Amazon, deve divulgar os seus resultados para o último trimestre de 2021.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – Meta Platforms (FB) Gráfico Diário. Intervalo: 3 junho 2021 – 2 fevereiro 2022. Registo: 2 fevereiro 2022. O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – Meta Platforms (FB) Gráfico Semanal. Intervalo: 2 agosto 2015 – 2 fevereiro 2022. Registo: 2 fevereiro 2022. O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

