Ouro aponta para máximo histórico enquanto as ações continuam a sentir pressão

Março 10, 2022 00:09

Na segunda-feira, o ouro ultrapassou os $2.000 pela primeira vez desde agosto de 2020 e, ontem, continuou a subir à medida que mais investidores procuram refúgio da incerteza do mercado em ativos 'safe haven'.

O ouro encerrou a sessão de ontem com um ganho de mais de 2,5%, levando os seus ganhos acumulados do ano para 12%, com o metal precioso a fechar em máximo.

Enquanto as commodities como ouro e petróleo sobem, o mercado de ações continua a sentir o peso da inflação, tensão geopolítica e aumentos antecipados das taxas da Federal Reserve - que se reúne na próxima semana para a sua reunião de política monetária.

Ontem, os principais índices de Wall Street fecharam em baixa pela quarta sessão consecutiva, com o Nasdaq Composite, Dow Jones e S&P 500 a cair 0,28%, 0,56% e 0,73%, respectivamente.

Deste lado do Atlântico, o FTSE 100 e o FTSE 250 do Reino Unido terminaram a sessão de ontem com ganhos moderados de 0,06% e 0,25%, respectivamente. Esta manhã, ambos os índices abriram em alta, com o FTSE 100 a subir cerca de 2% e o FTSE 250 a subir mais de 2,5%.

À medida que o período de ganhos abranda, esta manhã, o FTSE 100 Legal & General reportou fortes resultados para o ano de 2021.

A gigante da gestão de ativos com sede no Reino Unido registou lucro após impostos de mais de £2 biliões pela primeira vez, um aumento de 28% em termos homólogos (YOY) e lucro por ação (EPS) de 34,19p, um aumento de 72% YOY .

Em resposta a estes resultados positivos, o preço das ações Legal & General subiu mais de 4% esta manhã, embora permaneça abaixo de cerca de 14% até agora este ano.

As ações da Legal & General são negociadas nos mesmos níveis há mais de cinco anos e, portanto, podem não atrair investidores que procuram apenas potencial de crescimento. No entanto, o que pode ser atraente para investidores passivos é o seu histórico confiável de pagamentos de dividendos.

Com exceção de 2020, quando o seu dividendo foi mantido estável, a Legal & General aumentou continuamente os pagamentos de dividendos a cada ano desde 2009, quando foi forçada a reduzir o seu pagamento de dividendos após o colapso do mercado financeiro em 2008.

O seu dividendo anual para 2021 foi de 18,45p por ação, o que, com base no preço de fecho de ontem, equivale a uma dividend yield de 7,5%.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – Legal & General Daily Chart. Período: 4 de novembro de 2020 a 9 de março de 2022. Data da captura: 9 de março de 2022. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – Legal & General Gráfico Semanal. Período: 6 de setembro de 2015 – 9 de março de 2022. Data da captura: 9 de março de 2022. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

