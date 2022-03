Investidores pesam sexta-feira de NFTs, Geopolítica

Março 29, 2022 23:26

Os mercados de investimento parecem estar a procurar uma direção clara à medida que as partes interessadas avaliam os desenvolvimentos geopolíticos e os números do emprego da Non-Farm Payroll dos EUA devem ser divulgados no final da semana.

Um número forte de emprego é a chave para a confiança do mercado enquanto a Reserva Federal determina um forte aperto monetário para o resto do ano. Desde que os números do emprego permaneçam em níveis robustos, há razões para acreditar que a economia pode suportar taxas de juro mais altas à medida que o banco central combate os ventos contrários da inflação.

“Os indicadores de atividade económica e emprego continuaram a fortalecer-se. Os ganhos de emprego foram fortes nos últimos meses e a taxa de desemprego diminuiu substancialmente”. Declaração do FOMC de março da Reserva Federal.

Dado o alto nível de risco geopolítico e inflação, qualquer decepção nos números de ADP e NFP pode azedar o sentimento em relação ao dólar. Se os números de empregos forem melhores do que o esperado, o Índice do Dólar Americano poderá receber suporte. Os lançamentos de NFP também podem mover os preços do ouro à vista, dependendo das reações dos investidores aos resultados finais.

Ponto de situação das ações

Os mercados asiáticos tiveram um comportamento misto nas negociações da noite para o dia, com a bolsa de Xangai mais baixa com a notícia de um lockdown de COVID-19. O clima de pré-mercado em relação às ações europeias aguarda uma direção clara com o FTSE moderado.

Principais commodities em destaque

As principais commodities caíram, com os preços spot do petróleo bruto a acalmar enquanto as delegações da Rússia e da Ucrânia se reúnem em Istambul para negociações de paz. Crescem as esperanças de que um cessar-fogo possa ser alcançado. Quaisquer sinais positivos sobre a paz provavelmente colocariam os preços do petróleo sob pressão de queda, pois os receios por parte da oferta seriam aliviados.

Os preços spot de ouro e prata dos ativos 'safe haven' tiveram uma tendência ligeiramente mais baixa em linha com outras commodities. Há uma sensação de antecipação sobre as negociações de paz – se os riscos geopolíticos atuais diminuírem, os mercados podem mudar de direção rapidamente. Os receios da oferta provavelmente diminuiriam junto com qualquer excesso de inflação nos mercados de petróleo bruto. O cenário oposto também se aplica. Se as negociações falharem novamente, é razoável esperar que os ativos 'safe haven' possam manter a sua atração e os preços spot do petróleo bruto provavelmente permanecerão voláteis.

Este material não contém e não deve ser interpretado como aconselhamento de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que esta análise de negociação não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.