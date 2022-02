Como negociar 'safe havens' em tempos incertos – Ouro, CHF, JPY, Bitcoin, Títulos, Ações

Fevereiro 24, 2022 21:52

A escalada do conflito Rússia-Ucrânia fez com que alguns investidores saíssem dos mercados em crescimento, como moedas de commodities e ações, e migrassem para classes de ativos tradicionalmente mais seguros.

Enquanto alguns investidores podem optar por vender 'short' estes mercados usando contratos por diferença (CFDs) - e potencialmente lucrar à medida que o mercado cai - outros optarão por negociar 'safe havens'.

Neste artigo, analisamos o que são 'safe havens', os diferentes tipos de 'safe havens' disponíveis para negociar e investir pela Admirals e um exemplo de ideia de negociação de 'safe havens' para a atual turbulência no mercado.

O que é um 'Safe Haven'?

O que é um 'safe haven'? Um ativo 'safe haven' é um instrumento financeiro que se espera manter ou mesmo ganhar valor durante tempos económicos incertos.

Há uma variedade de classes de ativos 'safe havens' para escolher e incluem:

1. Ouro

O ouro é o instrumento mais tradicional a ser considerado um 'safe haven' devido às suas propriedades físicas. Está disponível para trading em todo o mundo, mas há um limite de oferta para torná-lo valioso. Também pode ser derretido e usado como moeda.

O famoso investidor Warren Buffett citou que "o ouro é uma maneira de negociar 'long' com o medo".

Com a Admirals, pode usar contratos por diferença (CFDs) para especular sobre o preço do ouro subir ou descer, pode investir em fundos negociados em bolsa de ouro (ETFs) que seguir o preço subjacente do ouro físico ou contratos futuros de ouro, ou pode obter o desempenho do preço do ouro através da Conta Admirals Wallet Gold.

2. Japanese Yen

O iene japonês também é considerado um 'safe haven' devido ao alto superávit comercial do Japão em relação à dívida que detém. Isso significa que o valor dos ativos estrangeiros detidos por investidores japoneses é muito maior do que o número de ativos japoneses detidos por investidores estrangeiros.

Em tempos económicos incertos, quando os investidores abandonam os investimentos globais para voltar a trazer dinheiro de volta ao mercado doméstico, tende a haver uma alta do iene japonês.

3. Swiss Franc

O franco suíço é considerado uma classe de ativos 'safe haven' devido à neutralidade política do governo suíço, um setor bancário forte e independência da UE. Durante a atual crise Rússia-Ucrânia, houve fluxos para o franco suíço, pois os investidores temem que a economia europeia possa ser a mais atingida devido a interrupções no fornecimento de produtos energéticos, como o gás da Rússia.

4. Dólar norte-americano

O dólar americano também é visto como uma moeda 'safe haven', pois detém o status de moeda de reserva mundial. O fato de ser a moeda mais líquida e prontamente disponível para negociação no mundo é apreciado pelos investidores durante tempos incertos.

Com a Admirals, pode negociar no US Dollar Index, que é um índice do dólar americano negociado em relação a um cabaz de moedas. É um instrumento popular para os investidores determinarem a direção do dólar americano também.

5. Títulos do Tesouro

Títulos do tesouro são emitidos por um governo para levantar capital para gastos. Essencialmente, quando um investidor compra um título do tesouro, está a emprestar dinheiro ao governo. Em troca, o título pagará juros (conhecidos como pagamentos de cupão) por um período fixo ao investidor.

Os investidores consideram os títulos do tesouro um 'safe haven', pois o principal investimento será pago integralmente quando o prazo fixo do título terminar ou vencer.

Com a Admirals, pode especular sobre os Futuros da Bund da Alemanha de 10 anos e Futuros de Títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos usando CFDs. Isso permitirá que negoceie 'long' e 'short' e potencialmente lucrar com os preços dos títulos em alta ou em queda.

6. Ações Defensivas

Ações defensivas são empresas de capital aberto que estão em setores de ações que fornecem bens e serviços em bens de consumo básicos, saúde, alimentos e bebidas e serviços públicos. Estes são considerados um 'safe haven', pois são produtos que as pessoas precisam, independentemente do que está a acontecer na economia.

Algumas ações defensivas incluem Procter & Gamble, Unilever, Kraft Heinz e Walmart.

7. Bitcoin

A Bitcoin já foi considerada um ativo 'safe haven'. No entanto, como só se tornou popular recentemente – em comparação com moedas, ações e títulos tradicionais – a correlação durante tempos económicos incertos foi mista.

Embora às vezes a Bitcoin tenha subido enquanto os mercados de ações caíram, recentemente a moeda digital tem sido negociada de forma semelhante ao mercado de ações. Durante o declínio do mercado de ações no início do ano, o setor de criptomoedas também caiu. Esta é uma boa notícia para os entusiastas de criptomoedas porque significa que está a ser negociado mais como uma classe de ativos tradicional.

Com a Admirals – e dependendo da sua região geográfica – pode especular sobre uma grande variedade de CFDs de criptomoedas como Bitcoin, Ethereum, Cardano, Dogecoin, Solana e muitos outros.

Exemplo de Ideia de Trading em 'Safe Havens' – GBPJPY