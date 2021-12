Todas as operações no mercado financeiro são de alto risco e pode perder mais do que arrisca com uma operação. Nunca invista mais do que aquilo que pode suportar pois irá perder e ganhar com algumas operações. Comece com cautela de forma a entender os seus níveis de tolerância ao risco ou pratique com uma conta demonstração para primeiro construir o seu conhecimento antes de investir.

Porquê negociar ações da Disney? - Previsão

Embora o preço das ações da Disney tenha diminuído recentemente em mais de 30% devido a um relatório de contas decepcionante no quarto trimestre, há vários motivos pelos quais os analistas ainda estão a prever novos recordes no preço das ações. Vamos analisar alguns deles!

Motivo 1: Aumento nos gastos com conteúdo provavelmente atrairá mais assinantes ao Disney+

Wall Street está com atenções voltadas para a performance do serviço de streaming Disney+. Sendo relativamente recente, comparado com a Netflix, o serviço já tem mais de 118,1 milhões de subscritores em todo o mundo a partir dos resultados do quarto trimestre de 2021. No entanto, a equipa de gestão do projecto está focada em investir mais em novos conteúdos para construir o serviço de streaming. Embora o aumento nos gastos com conteúdo preocupe alguns investidores no curto prazo, é uma medida projetada para atingir a meta de longo prazo de 260 milhões de assinaturas.

Motivo 2: Ações com alto poder de preço estão a atrair investidores de longo prazo

Para se proteger contra o impacto contínuo do coronavirus, a pesquisa feita pela Goldman Sachs mostra que as ações com maior poder de preço estão a superar aquelas com margens mais baixas. A Disney poderia facilmente aumentar o custo do serviço de streaming no futuro ou aumentar os preços dos ingressos para os parques temáticos, aumentando instantaneamente os seus resultados financeiros.

No recente relatório e contas, a equipa de gestão também observou que o lançamento do navio cruzeiro Disney Wish, em junho de 2022, já estava 90% reservado. Mais importante ainda, a equipa utilizou o poder de preço nos clientes que compram novas experiências e serviços para os hóspedes, com o Genie+ (um add-on pago para contornar as filas de espera).

Motivo 3: Problemas recentes nos parques Disney podem chegar ao fim

No quarto trimestre do ano passado, a receita vinda da divisão de parques, experiências e produtos da Disney foi de $1,06 biliões. Para este ano, foi de $4,34 biliões. A pandemia originou o fecho de muitos dos seus parques temáticos e experiências em todo o mundo.

Mesmo agora, a maioria dos parques temáticos e cruzeiros ainda não reabriram totalmente e estão a operar com capacidade reduzida. Isso significa que ainda há um crescimento significativo ainda a verificar quando estes reabrirem totalmente ao público. Embora ainda não seja muito claro quando isso poderá acontecer no curto-prazo, existem perspectivas de crescimento a longo prazo.

Previsão das ações da Disney - O que estão os analistas a prever?