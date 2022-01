Os analistas da Goldman Sachs e da Guggenheim estão otimistas com as perspectivas de longo prazo para as ações da Nike.

Enquanto os analistas da Goldman Sachs referem o poder de preços que a Nike tem para se proteger contra a estagflação, os analistas da Guggenheim referem a entrada da Nike no metaverso como um fator de crescimento de longo prazo.

De qualquer forma, a recente queda de 21% no preço das ações da Nike apresenta um cenário interessante para investidores de longo prazo.

Ação: Nike Inc. Bolsa de valores: NYSE Símbolo para conta Invest.MT5: NKE Data da ideia: 19 janeiro 2022 Duração: 1 - 6 meses Nível de entrada: $147,00 Nível alvo: $187,60 Tamanho da posição para conta Invest.MT5: Max 7% Risco: Alto

Porquê negociar o preço das ações da Nike?

As ações da Nike conseguiram ganhar quase 200% desde os mínimos da pandemia. É talvez a empresa de bens de consumo desportivo mais dominante do mundo. Os resultados refletem isso também. O último relatório de ganhos mostrou ganhos por ação e receitas melhores do que o esperado.

Os analistas estão cada vez mais otimistas sobre o potencial de longo prazo das ações da Nike, das quais algumas estão destacadas abaixo.

Razão 1: Forte potencial de poder de preços para se proteger contra a estagflação

De acordo com o banco de investimento Goldman Sachs, ações como a Nike provavelmente sairão beneficiadas se os receios de estagflação continuarem a aumentar. A estagflação é uma situação económica na qual os preços continuam a subir enquanto a economia desacelera.

É um problema difícil para os bancos centrais, pois não há muitas ferramentas disponíveis para ajudar a combater a inflação e a desaceleração económica ao mesmo tempo.

Mas a Nike pode ser uma proteção interessante contra a estagflação, já que as empresas que têm poder de preços – a capacidade de aumentar os preços e mantê-los estáveis, independentemente do que a economia está a fazer – podem ter um maior benefício.

A capacidade de manter as suas margens de lucro apesar da desaceleração da economia é um cenário interessante para os investidores.

Razão 2: a entrada da Nike no metaverso este ano pode ser um bom desafio

Analistas do banco de investimento Guggenheim nomearam a Nike como a sua 'melhor ideia' para 2022. Eles não apenas apontam para a participação de mercado dominante da empresa, mas também estão focados no potencial da estratégia digital da Nike, que pode trazer uma nova era de domínio para o empresa.

A nova estratégia digital da Nike inclui uma entrada no metaverso e a Web 3.0. Isso inclui um estúdio de metaverso, ténis digitais e potencialmente videojogos. No final do ano passado, a Nike anunciou a aquisição da fabricante de ténis digitais RTFKT.

A empresa também uniu-se à Roblox para criar a Nikeland – um mundo virtual onde os utilizadores podem vestir os seus avatares com ténis e roupas da marca Nike.

Os analistas do Guggenheim estão a prever estimativas de lucro por ação para 2023 de $4,85 a partir de $4,50 e têm um preço-alvo de $195 nas ações.

Previsão das ações da Nike - O que dizem os analistas?

De acordo com analistas consultados pela TipRanks para uma previsão de ações da Nike, existem atualmente 17 classificações de compra e 4 classificações de espera. O preço-alvo mais alto para as ações é do Morgan Stanley em $202,00 com o menor preço-alvo em $170,00. No momento da redação deste artigo, a Nike estava a ser negociada em torno de $147,00.

A meta de preço médio para uma previsão de ações da Nike é de $187,60, o que representa uma vantagem de quase 27% em relação aos níveis atuais.

Fonte: TipRanks, 18 janeiro 2022

Um exemplo de ideia de negociação para o preço das ações da Nike

Um exemplo de ideia de negociação para a previsão de ações da Nike pode ser o seguinte:

Compre a ação em torno de $ 147,00;

Aponte o preço-alvo médio dos analistas em $187,60;

Mantenha um risco baixo no máximo de 7% da sua conta total;

Horizonte temporal = 1 - 6 meses;

Se comprar 10 ações da Nike: Se o alvo for atingido = $406,00 de lucro potencial ($187,60 - $147,00 * 10 ações).



É importante lembrar que é improvável que o preço da ação suba em linha reta e pode até cair muito mais antes de subir. Portanto, certifique-se de exercer uma boa gestão de risco, que é um dos aspectos mais importantes da negociação com sucesso. Deve sempre saber quanto pode perder numa negociação e os riscos envolvidos.

Outro fator a considerar é a comissão, pois elas podem consumir os seus lucros. Com a conta Admirals Invest.MT5, pode comprar ações dos EUA a partir de $0,02 por ação. Isso significa que comprar 10 ações da Nike resultaria em uma comissão de $0,20 ($0,02 * 10 ações).

Há uma baixa taxa mínima de transação de $1. Portanto, a ideia de negociação de exemplo acima resultaria numa comissão de apenas $1 no total!

Como comprar ações da Nike em 4 passos

Com a Admirals, pode comprar ações de empresas americanas como a Nike com uma comissão baixa de apenas $0,02 por ação e uma comissão mínima baixa de apenas $1.

Abra uma conta com Admirals para ter acesso à Sala do Trader; Clique em 'Negociar' numa das suas contas reais ou demo para abrir a plataforma web; Procure Nike na parte inferior da janela 'Market Watch' e arraste o símbolo para o gráfico; Use o recurso de 'negociação a um clique' ou clique com o botão direito do rato e abra um pedido de negociação para inserir o tamanho da sua negociação, stop loss e nível de take profit.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 Web. O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

Acha que o preço das ações da Nike pode mover-se de forma diferente?

Lembre-se de que todas as ideias de análise e negociação são baseadas na visão e experiência pessoal do autor.

Se acreditar que há uma grande probabilidade do preço das ações da Nike cair, então também pode negociar a partir de uma conta de negociação CFD (Contracts for Difference) que a Admirals também fornece.

A conta Trade.MT5 e Trade.MT4 permite especular sobre a direção do preço de ações e ações usando CFDs.

Isso significa que pode negociar longas e curtas para potencialmente lucrar com os preços das ações em alta e em queda.

