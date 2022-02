As ações de companhias aéreas, como a alemã Lufthansa, passaram por momentos difíceis antes e durante a pandemia. A partir de janeiro de 2018, o preço das ações da Lufthansa caiu mais de 75% para mínimos nunca vistos desde 1993!

No entanto, a ação estabilizou e agora apresenta algumas características muito interessantes para investidores de longo prazo baseados em valor. Com o aumento das viagens pós-Covid, talvez seja hora de analisar as ações das companhias aéreas mais uma vez.

Saiba mais sobre como negociar com a Lufthansa abaixo.

Ação: Deutsche Lufthansa AG Bolsa de Valores: ETR Símbolo Invest.MT5: LHA Data da Ideia: 15 fevereiro 2022 Horizonte Temporal: 3 - 12 semanas Nível de Entrada: €7.80 Nível-alvo: €12.40 Tamanho Posição Invest.MT5: Max 5% Risco: Alto

* A conta Invest.MT5 permite comprar ações e ações reais de 15 das maiores bolsas de valores do mundo.

Todas as negociações são de alto risco e pode perder mais do que arrisca em apenas uma operação. Nunca invista mais do que pode perder, algumas operações irão originar perdas como outras originarão ganhos. Comece de forma prudente para entender os seus próprios níveis de tolerância ao risco ou pratique numa conta demo primeiro para construir o seu conhecimento antes de investir.

Porquê negociar Lufthansa?

De acordo com dados da Fitch Ratings, a métrica de passageiros com receita global em quilómetros deve crescer nos próximos anos e atingir níveis pré-pandemia em 2024. À medida que as viagens aéreas aumentam, isso pode ajudar companhias aéreas como a Lufthansa, que também possui a Austrian Airlines, Swiss International Air Lines, Brussels Airlines e Eurowings.

Analistas começam a atualizar setores que lutavam com a pandemia

No início do ano, analistas do Citigroup elevaram a Lufthansa de uma classificação de "venda" para uma classificação de "compra". Isto também foi seguido pela Exane BNP Paribas, Goldman Sachs e UBS, atualizando as ações de 'baixo desempenho' e 'venda' para 'neutro'.

O Citigroup destaca que as companhias aéreas de longo curso provavelmente superarão as companhias aéreas de curta distância devido ao potencial aumento nas viagens aéreas pós-Covid, ao ressurgimento do negócio de carga, à recuperação das viagens corporativas e à reabertura de viagens na região Ásia-Pacífico.

A Standard & Poor's também mudou a sua perspectiva sobre a companhia aérea de negativa para estável, o que é outro sinal positivo de que os problemas recentes potencialmente diminuíram. Como a empresa usou medidas proativas de gestão de caixa durante a pandemia e recebeu um empréstimo do governo, a companhia aérea agora é vista de forma mais favorável entre as agências de classificação de crédito.

Prevê-se que o tráfego aéreo de passageiros recupere 70% do nível pré-pandemia

Segundo pesquisa da Standard & Poor’s, a procura no tráfego aéreo de passageiros deve recuperar até 70% do nível pré-pandemia. A maioria dos analistas está otimista com as perspectivas de recuperação no tráfego aéreo global de passageiros, embora num ritmo muito mais lento do que antes da pandemia.

A Lufthansa já planeja implementar 65% da sua capacidade de 2019 no primeiro trimestre de 2022, com o objetivo de atingir 80% no segundo semestre do ano. De fato, apenas na semana passada a Lufthansa alcançou o segundo nível mais forte de reservas de voos desde o início da pandemia.

A companhia aérea já está a considerar usar a sua aeronave Boeing 747 para as suas viagens de duas horas ao aeroporto de Palma de Maiorca devido a um grande aumento nas reservas durante a Páscoa. No ano passado, a Eurowings teve um aumento de 700% nas reservas quando a ilha foi retirada da lista de risco Covid da Alemanha, destacando a ansiedade dos viajantes aéreos.

O preço das ações da Lufthansa mostra um falso padrão de fuga 'bullish'

Fonte: Admirals MetaTrader 5, LHA, Semanal - Intervalo de dados: de 15 de abril de 2018 a 15 de fevereiro de 2022, realizado em 15 de fevereiro de 2022, às 20h30 GMT. Observação: o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. Desempenho dos últimos cinco anos: 2021 = -19,93%, 2020 = -34,10%, 2019 = -16,70%, 2018 = -35,87%, 2017 = +150,37%.

No gráfico semanal do preço das ações da Lufthansa mostrado acima, a ação do preço consolidou-se entre €12,60 e €6,94 criando uma faixa de negociação, conforme mostrado pelas duas linhas horizontais pretas.

O preço rompeu o fundo dessa faixa de negociação em setembro de 2021. No entanto, a desvantagem foi limitada e a ação do preço agora está de volta dentro da faixa de negociação, destacando uma falsa fuga.

Agora que o preço está de volta à faixa de negociação e está a testar novamente a linha de suporte horizontal inferior, esta pode servir como uma área para os compradores se basearem.

Exemplo de ideia de trading para o preço das ações da Deutsche Lufthansa

Um exemplo de ideia de negociação para o preço das ações da Deutsche Lufthansa (LHA) pode ser o seguinte:

Compre a ação numa subida acima de €7,80;

Coloque preço-alvo no topo da faixa de negociação em €12,40;

Mantenha o risco baixo, com um máximo de 5% da sua conta total;

Horizonte temporal = 3 - 12 semanas;

Uma variação para o topo da faixa de negociação resultaria num ganho potencial de quase 19%.

É aconselhável lembrar que é improvável que o preço da ação suba em linha reta e pode até cair muito mais antes de subir. Embora as restrições de viagem estejam a ser suspensas em todo o mundo, ainda existem algumas limitações que podem afetar qualquer recuperação.

A crise Rússia-Ucrânia também pode ter um impacto no sentimento geral de risco. Portanto, certifique-se de exercer uma boa gestão de risco, que é um dos aspectos mais importantes da negociação com sucesso. Deve sempre saber quanto pode perder numa operação e os respetivos riscos envolvidos.

Como comprar ações da Lufthansa em 4 passos

Com a Admirals, pode comprar ações de empresas alemãs como a Lufthansa com uma comissão baixa de apenas 0,1% do valor comercial e uma baixa comissão mínima de apenas €1.

Abra uma conta com a Admirals para aceder à Sala do Trader; Clique em 'Negociar' numa das suas contas reais ou demo para abrir a plataforma web; Procure Lufthansa (LHA) na parte inferior da janela 'Market Watch' e arraste o símbolo para o gráfico; Use a ferramenta de 'negociação a um clique' ou clique com o botão direito do rato e abra um ticket de negociação para inserir o tamanho da sua negociação, stop loss e nível de take profit.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 Web. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros ou desempenho futuro.

Acha que o preço das ações da Lufthansa pode mover-se de maneira diferente?

Lembre-se de que todas as ideias de análise e negociação são baseadas na visão e experiência pessoal do autor.

Se acredita que há uma maior probabilidade de que o preço das ações da Lufthansa caia, também pode negociar 'curto' de uma conta de trading de CFDs (Contratos por Diferença) que a Admirals também oferece.

As contas Trade.MT5 e Trade.MT4 permitem especular sobre a direção do preço das ações usando CFDs.

Isto significa que pode negociar 'longo' e 'curto' para potencialmente lucrar com os preços das ações em alta e em queda. Saiba mais sobre CFDs neste artigo Como negociar CFDs.

