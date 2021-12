Como negociar Crowdstrike aproveitando o boom da cibersegurança

As ações de cibersegurança tiveram uma grande procura este ano, após uma onda de ataques de ramsomware a grandes instituições, como o maior sistema de oleodutos dos EUA, o Colonial Pipeline.

Cada vez mais empresas estão a recorrer à cibersegurança como ajuda na proteção contra ataques informáticos - uma tendência que provavelmente continuará por algum tempo.

Embora a maioria dos analistas estejam otimistas em relação às ações de cibersegurança, muitos destes têm negociado a múltiplos muito altos, até mesmo para o normal de uma empresa de tecnologia.

É por isso que a recente queda de 37% nas ações de cibersegurança da Crowstrike Holdings é interessante para os investidores de longo prazo. Saiba mais sobre isso abaixo.

Ação: Crowdstrike Holdings Inc Bolsa de Valores: NASDAQ Símbolo Invest.MT5: CRWD Data da Ideia: 15 dezembro 2021 Duração: 1 - 9 meses Preço de entrada: $200,50 Preço-alvo: $300,00 Tamanho de Posição Invest.MT5: Max 7% Risco: Alto

* A conta Invest.MT5 permite comprar ações reais das 15 maiores bolsas de valores do mundo.

Toda a negociação é de alto risco o que implica que pode perder mais do que arrisca numa só operação. Nunca invista mais do que possíveis perdas, pois algumas negociações serão negativas e outras positivas. Comece com cautela para entender os seus próprios níveis de tolerância ao risco ou pratique numa conta de demonstração para construir o seu nível conhecimento antes de investir.

Porquê negociar ações da Crowdstrike Holdings?

Desde a IPO da Crowdstrike Holdings (oferta pública inicial) em junho de 2019, as ações subiram mais de 365% para atingir um recorde de alta em novembro de 2021. As ações agora caíram mais de 35% do seu recorde após um downgrade do banco de investimento Morgan Stanley.

No entanto, a maioria dos analistas ainda está otimista sobre as perspectivas de longo prazo das ações da Crowdstrike Holdings e do setor de cibersegurança em geral. Vamos observar alguns dos motivos pelos quais alguns analistas estão a prever novos recordes de alta para as ações nos próximos doze meses.

Razão 1: Cibersegurança junta-se à cloud computing - dois setores em destaque

Nos últimos anos, os setores de cibersegurança e computação em nuvem têm crescido mais rapidamente. A Crowdstrike Holdings combina estes dois setores numa oferta única para a indústria. Os ganhos recentes mostram que a empresa obteve um aumento nos níveis de gastos corporativos com segurança.

De acordo com analistas da Needham & Co, a Crowdstrike está a mostrar sinais de forte crescimento e está bem posicionada para capitalizar sobre uma maior necessidade de segurança contra ataques cibernéticos da sua plataforma baseada em nuvem de segurança cibernética líder de mercado que é facilmente escalável. Estes atribuíram um preço-alvo de $340 por ação, que está bem acima do atual nível de preços.

Razão 2: os ganhos recentes e as projeções futuras superaram as expectativas

No último relatório e contas, a Crowdstrike indicou uma receita de $380 milhões contra as expectativas de cerca de $363 milhões. A empresa também superou o seu lucro por ação após reportar $0,17 por ação, que foi 70% maior do que os analistas esperavam.

Mais importante ainda, as projeções futuras de receita, vendas e lucros para o próximo trimestre foram maiores do que as expectativas dos analistas. Os lançamentos e aquisições de novos produtos também devem beneficiar a empresa e impulsionar seu principal produto, a plataforma Falcon.

Razão 3: a recente queda causou um aumento nas avaliações de compra

Quando a Morgan Stanley colocou uma classificação de venda no preço das ações da Crowdstrike Holdings, o preço das ações despenhou 10% e continuou caindo para registrar uma queda atual de 35% do seu recorde. O comentário dos analistas afirmou que a ação era "muito cara".

No entanto, a queda recente levou alguns analistas a imediatamente atribuir uma classificação de compra à ação. Isso inclui o investimento do JP Morgan, que elevou as ações para sobreponderação em 14 de dezembro, destacando o potencial de pelo menos 25% de alta com base no seu recente relatório e contas.

Ações da Crowdstrike Holdings - Quais são as previsões dos analistas?

De acordo com analistas ouvidos pela MarketBeat para uma previsão de longo prazo sobre o preço das ações da Crowdstrike Holdings, atualmente há uma quantidade maior de classificações de compra do que de venda.

O número de classificações de compra se manteve estável nos últimos meses, mas caiu uma vez que o Morgan Stanley mudou sua previsão (antes da recente queda de 35%, no entanto). As avaliações de compra são significativamente mais altas do que no mesmo período do ano passado.

Fonte: MarketBeat, 15 dezembro 2021

Um exemplo de ideia de negociação para ações da Crowdstrike Holdings

Um exemplo de ideia de negociação para o preço das ações da Crowdstrike Holdings poderia ser o seguinte:

Comprar ação num intervalo acima de $200,50;

Preço-alvo de $300,00;

Manter risco baixo, no máximo 7% da sua conta total;

Duração = 1 - 9 meses;

Se comprar 10 ações da Crowdstrike Holdings: Se preço-alvo for atingido = lucro de $995,00 ($300,00 - $200,50 * 10 ações).



É aconselhável lembrar que é improvável que o preço da ação suba em linha reta e pode até cair muito mais antes de subir. Portanto, certifique-se de exercer uma boa gestão de risco, que é um dos aspectos mais importantes para negociar com sucesso. Deverá sempre saber quanto pode perder numa negociação e os riscos envolvidos.

Outro fator a ser considerado é a comissão, pois isso pode prejudicar os seus lucros. Com a conta Admirals Invest.MT5, pode comprar ações dos EUA a partir de $0,02 por ação. Isso significa que a compra de 10 ações da Crowdstrike Holdings resultaria numa comissão de $0,20 ($0,02 * 10 ações).

Há uma taxa de transação mínima de $1. Portanto, a ideia de negociação do exemplo acima resultaria numa comissão de apenas $1 no total!

Como comprar ações da Crowdstrike Holdings em 4 passos

Com a Admirals, pode comprar ações de empresas americanas como a Crowdstrike Holdings com uma comissão baixa de apenas $0,02 por ação e uma comissão mínima de apenas $1.

Abra uma conta com a Admirals para aceder à Sala do Trader; Clique em Negociar numa das suas contas reais ou de demonstração para abrir a plataforma web. Pesquise Crowdstrike na parte inferior da janela Market Watch e arraste o símbolo para o gráfico. Use o recurso de negociação de um clique ou clique com o botão direito e abra um bilhete de negociação para inserir o tamanho da sua negociação, parar as perdas e obter o nível de lucro.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 Web. Nota: O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

Clique no banner abaixo para comprar ações da CrowdStrike Holdings ainda hoje! ▼▼▼

Vê as ações da Crowdstrike Holdings a moverem-se de maneira diferente?

Lembre-se de que todas as ideias analíticas e comerciais são baseadas na visão pessoal e na experiência do autor.

Se acredita que há uma maior probabilidade de o preço das ações do Crowdstrike cair, então também pode operar numa conta de negociação CFD (Contratos por Diferença) que a Admirals também oferece.

As contas Trade.MT5 e Trade.MT4 permitem que especule sobre a direção do preço das ações usando CFDs.

Isso significa que pode operar comprado e vendendo para lucrar potencialmente com a alta e a queda dos preços das ações.

INFORMAÇÃO SOBRE MATERIAIS ANALÍTICOS:

Aviso: Os dados fornecidos fornecem informações adicionais sobre todas as análises, estimativas, prognósticos, previsões ou outras avaliações ou informações similares (doravante "Análise") publicadas nos websites das empresas de investimento da Admirals. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, preste muita atenção ao seguinte: