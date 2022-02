Brent ultrapassa $100, ações do eBay afundam após fraca previsão

Fevereiro 25, 2022 02:30

À medida que as tensões parecem disparar na Europa Oriental, o preço do ouro aproxima-se dos $2.000, enquanto o petróleo Brent subiu acima de $100 o barril pela primeira vez desde 2014.

À medida que o petróleo e o ouro postam ganhos, as ações fracassam. Ontem, os principais índices de Wall Street fecharam a sessão em baixa, com o Dow Jones, o S&P 500 e o Nasdaq Composite caindo 1,38%, 1,84% e 2,57%, respectivamente.

Enquanto isso, a temporada de ganhos começa a diminuir, com a maioria dos constituintes do S&P 500 já anunciando resultados para o último trimestre de 2021.

Ontem, no fechamento do mercado, foi a vez do eBay, que registou receita de US$ 2,61 bilhões, em linha com as expectativas dos analistas, e lucro por ação (EPS) de US$ 1,05, superando a previsão de US$ 0,99 por ação.

No entanto, esses ganhos acima do esperado foram ofuscados por uma previsão fraca para o trimestre atual, algo que parece estar se tornando um tema entre as ações de tecnologia nas últimas semanas.

A empresa de comércio eletrônico prevê que a receita do trimestre atual fique entre US$ 2,43 bilhões e US$ 2,48 bilhões, o que representaria um declínio na extremidade inferior de 5% ano a ano, e é significativamente menor do que as expectativas dos analistas de US$ 2,61 bilhões.

A empresa estima ainda que o EPS ficará entre US$ 1,01 e US$ 1,05, o que, novamente, é menor do que os US$ 1,08 por ação previstos pelo mercado. Além disso, o eBay também anunciou que os compradores ativos anuais em seu site caíram 9% no último trimestre.

Talvez fosse previsível que as empresas de comércio eletrônico, que colheram os benefícios de um boom alimentado pela pandemia nas compras on-line nos últimos dois anos, experimentassem uma queda quando o mundo reabrisse e os compradores voltassem às ruas principais.

No entanto, exacerbada pelo clima atual, a fraca previsão do eBay provocou uma liquidação na noite passada e novamente esta manhã em negociações em horário estendido, com o preço das ações caindo quase 10%. Antes dessa liquidação, as ações do eBay já haviam caído quase 18% este ano, em comparação com a queda de 11% do S&P 500 mais amplo.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – Gráfico diário do eBay. Período: 15 de outubro de 2020 a 23 de fevereiro de 2022. Data da captura: 24 de fevereiro de 2022. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 – Gráfico semanal do eBay. Período: 9 de agosto de 2015 – 23 de fevereiro de 2022. Data da captura: 24 de fevereiro de 2022. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

