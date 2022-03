Dados da China aumentam o sentimento na Ásia

Os mercados de ações asiáticos recuperaram durante a madrugada com base em dados económicos acima do esperado da segunda maior economia do mundo, a China.

Indústria, investimento, serviços e vendas a retalho mostraram crescimento, de acordo com estatísticas oficiais da China.

O gigante asiático contribui com cerca de 30% para o crescimento do PIB global e é um dos principais impulsionadores das economias da Ásia. O índice Hang Seng e o Nikkei subiram com os últimos desenvolvimentos macroeconómicos, sinalizando um aumento no sentimento após os recentes surtos de COVID-19 em Shenzhen.

Os preços spot do petróleo bruto e do gás natural desaceleraram os seus recuos em relação às altas da semana passada, já que os traders precificaram a possibilidade de que o crescimento da China impulsione o PIB mundial - e a procura por combustível no curto e médio prazo.

Decisão de taxa de juro do FOMC

Todas as atenções estão voltadas para a decisão de taxa de juro do FOMC esperada ainda hoje.

Os preços do ouro permanecem sob pressão, já que o dólar inversamente correlacionado assume os holofotes do 'safe-haven' após os altos números da taxa de inflação para fevereiro.

Se a Reserva Federal aumentar a sua principal taxa de juro em 0,25 pontos-base para 0,50, como amplamente esperado, pode haver efeitos indiretos para ativos como o ouro, os pares de moedas USD, o índice do dólar americano e ações bancárias.

E se o FOMC não aumentar as taxas de juro conforme o esperado?

Os formuladores de política monetária estão bem cientes de que as taxas de inflação atuais refletem condições económicas extraordinárias em relação à pandemia do COVID-19. Aumentar as taxas de juro num momento de crescimento económico mais lento pode aumentar as hipóteses de falência nos setores corporativo e doméstico.

Isto significa que há uma pequena probabilidade de que a Reserva Federal possa optar por aumentar o quantitative easing (QE) em vez de aumentar as taxas de juro. Neste caso, os mercados de ações dos EUA poderiam ver suporte, pois o custo de empréstimos e investimentos permaneceria em níveis confortáveis.

Noutras notícias, os números de vendas a retalho dos EUA para fevereiro são esperados hoje. Em nível macroeconómico, os números das vendas a retalho podem influenciar as expectativas em relação à inflação, ao emprego e ao crescimento do PIB. A nível de ativos, o dólar e as ações de retalho podem sofrer movimentos dependendo das reações dos investidores aos números.

O que é o quantitative easing (QE)? O quantitative easing é a maneira de um banco central apoiar a economia durante as crises. O QE geralmente faz parte de uma estratégia geral. O banco central compra ativos como Títulos do Tesouro e, ao mesmo tempo, aumenta a oferta monetária reduzindo a orientação das taxas de juro.

