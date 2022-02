Wall Street desliza e recupera, enquanto petróleo continua a subir

Fevereiro 25, 2022 22:26

O ano até agora tem sido marcado pela incerteza no mercado de ações - e, ontem, após os desenvolvimentos no Leste Europeu - os mercados de ações foram novamente atormentados pela volatilidade.

Depois de encerrar as sessões de quarta-feira com perdas, os principais índices de Wall Street afundaram ontem no toque de abertura. O Dow Jones, o S&P 500 e o Nasdaq estavam aparentemente em modo de liquidação, caindo todos entre 1% e 2% no início da sessão.

No entanto, notavelmente, todos os três índices mudaram, pois os investidores voltaram a descobrir o seu apetite pelo risco durante a sessão, e todos os três terminaram o dia com ganhos de 0,28%, 1,5% e 3,34%, respectivamente.

À medida que o aumento da incerteza atinge os mercados globais, traders e investidores devem permanecer preparados para um aumento na volatilidade e, com ela, no risco. Ilustrando esse recente aumento na volatilidade está o CBOE Volatility Index (VIX), às vezes chamado de "Fear Index", que mede a volatilidade esperada com base no mercado de opções do S&P 500.

A volatilidade é considerada alta quando o VIX está acima de 20. Ontem, o índice encerrou o dia pouco acima de 30.

Petróleo e USD sobem

Como a incerteza alimentou um aumento na volatilidade nos mercados de ações - o petróleo e o dólar subiram.

O dólar americano há muito tem sido o 'safe haven' favorito dos investidores durante os períodos de turbulência do mercado e, ontem, subiu. O índice do dólar, que acompanha o desempenho do dólar em relação às moedas rivais, encerrou o dia com ganho de 0,93% - tendo subido até 1,6% intradiário.

O desempenho de ontem do ouro, outro ativo popular de refúgio, tipificou a incerteza e a indecisão que atualmente são abundantes nos mercados. Apesar do preço quase atingir $1.975 intradiário, um ganho de 3,5% em relação ao preço de fecho do dia anterior, encerrou a sessão em torno de $1.903, representando uma pequena perda, embora permaneça com alta de quase 6% no mês.

O petróleo Crude segue uma trajetória de alta desde que o seu preço caiu no início da pandemia em março de 2020. Em dezembro, especulámos que o preço do petróleo Brent poderia em breve ultrapassar os $80 por barril, foi o que aconteceu. Em seguida, quebrou para $90 e, ontem, o preço do petróleo Brent subiu acima dos $100 por barril pela primeira vez desde 2014, quase tocando $105 intradiários.

No entanto, o preço acabou por estabilizar e fechou a sessão em $98,26, um ganho de 1,12% para a sessão, e subiu novamente esta manhã.

Os preços do petróleo foram apoiados pelo aumento da procura, devido à reabertura das economias após o abrandamento das restrições Covid-19 e um inverno particularmente rigoroso no hemisfério norte. Do lado da oferta, os membros da OPEP+ mantiveram continuamente a produção limitada, enquanto a crise do lado da oferta global permanece devido à pandemia.

Esta combinação de fatores levou o petróleo bruto a ganhar força nos últimos meses. O último aumento no preço, no entanto, chegou quando as tensões na Europa Oriental pareciam atingir o ponto de ebulição.

De acordo com a Statistical Review of World Energy 2021 da BP, em 2020, a Rússia contabiliza mais de 12% da produção global de petróleo, o que significa que qualquer interrupção ou ameaça de interrupção no fornecimento provavelmente terá sérias implicações nos preços globais do petróleo.

Este aumento da incerteza num momento em que a oferta de petróleo já excede a procura, provavelmente deixará os preços altos e voláteis.

Lembre-se de que durante períodos de alta volatilidade os riscos associados à negociação são significativamente maiores. É crucial que qualquer trader que entre no mercado nas circunstâncias atuais exerça técnicas adequadas de gestão de risco, como garantir o uso de um stop loss.

Negociar em tempos de incerteza

